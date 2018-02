Jever Alle Frauen tragen sie: Schlaghosen, Latzhosen oder auch Karottenhosen, Leder- oder Cordhosen, Jeans, Stoffhose, Caprihose oder auch die Shorts. Dass Frauen überhaupt Hosen tragen, ist aber noch nicht lange so. Denn lange Zeit war die Hose dem Mann vorbehalten – Frauen hatten Röcke zu tragen.

Rund um die Hose Das zweijährige Bestehen des „frauenORTES Jever“ wird am Dienstag, 20. Februar, im Steinsaal des Schlosses gefeiert. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Unter dem Motto „Maria hat die Hosen an“ wird Prof. Dr. Antje Sander etwas über die Geschichte der Frauen und ihrer Hosen erzählen. Wer möchte, zieht seine eigene besondere Hose an oder bringt sie und die Geschichte dahinter mit. Seit dem 20. Februar 2016, dem Todestag der Regentin Fräulein Maria (1500 bis 1575), gehört Jever zu den „Frauenorten in Niedersachsen“. Mit der Initiative will der Landesfrauenrat Leben und Wirken historischer Frauenpersönlichkeiten bekannter werden lassen. Initiatorinnen in Jever sind: das Schloss, die AsF, die Stadt Jever, der Lions-Club sowie die Gleichstellungsbeauftragten.

Inzwischen ist das nicht mehr so – zum Glück. Auf diesen Wandel möchte das Team des „frauenORTes“ in Jever aufmerksam machen. Erneut sind Frauen, aber auch Männer, zur Mottoveranstaltung ins Schloss eingeladen. Der Titel lautet dieses Mal „Maria hat die Hosen an“.

Damit wird das zweijährige Bestehen des „frauenORTES Maria von Jever“ gefeiert. Denn vor zwei Jahren hat ein Team von Frauen aus verschiedenen Institutionen Jevers genau den gegründet.

Die Stadt Jever ist der 30. „Frauenort in Niedersachsen“. Mit dieser Bezeichnung können sich Orte benennen, in denen Frauen zu ihrer Zeit etwas Besonderes bewirkt haben – und so eine Frau war Fräulein Maria von Jever.

Heute ist es ganz natürlich, dass Frauen Hosen tragen – dafür mussten sie aber kämpfen. „1957 zum Beispiel fand der so genannte Hosenstreit in Varel statt“, ruft Schlossmuseumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander in Erinnerung. Denn unter anderem ihr Opa hat damals dafür gekämpft, dass die Schülerinnen der Mädchenschule in Varel im Winter auf dem Fahrrad Hosen tragen dürfen – damit sie nicht so frieren. „Deutschlandweit hat man damals darüber berichtet.“

Doch dieser Streit hielt auch noch lange danach weiter an. „Bis in die 80er Jahre hatten mancherorts Frauen keinen Zutritt zu Hotels oder Restaurants, wenn sie eine Hose trugen“, weiß Anke Dirks. „ Heute ist das für uns kaum noch vorstellbar.“

Am 20. Februar soll es dann um genau solche Geschichten gehen: Egal ob die Erinnerung an ein lustiges Ereignis oder daran, dass die getragene Hose damals verpönt war; und egal ob Latzhose oder Karottenhose: Frauen dürfen gern ihre ganz besondere Hose mitbringen, oder Fotos davon, um dann ihre Geschichte dazu zu erzählen.

Schon bei der ersten Mottoveranstaltung „Hut ab vor Maria“ hatten viele Gäste ihren besonderen Hut und ihre Geschichte dazu mitgebracht. „Von solchen Geschichten lebt der Abend“, sind sich die Frauen alle einig.