Jever Musik, Poetry Slam, Theater, Lesungen: so bunt die Geschmäcker der Bewohner des Landkreises Friesland sind, so bunt ist auch das Programm zum Geburtstag des Landkreises: Mit einem Kulturfest wird das 85. jährige Bestehen Frieslands gefeiert. Am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr sind alle dazu eingeladen – egal ob Bewohner des Landkreises oder nicht. Gefeiert wird am und im Schloss.

„Die Entstehung des Landkreises ist problematisch“, sagte Landrat Sven Ambrosy bei der Vorstellung des Programms – und blickte dabei auf die Zeit des Nationalsozialismus: die Nazis nutzten 1933 eine Reform, die die kommunale Selbstverwaltung stärken sollte, für ihre machtpolitischen Zwecke. Doch seitdem hat sich vieles geändert – und genau das soll auch gefeiert werden.

„Und wo wäre das passender, als am Schloss?“, meint Ambrosy. „Das hat sich mittlerweile zum Sinnbild des Landkreises entwickelt und ist ein Haus der Region.“ Um 14 Uhr startet dort das Geburtstagsfest mit Musik von „Sinti Swing“, danach folgt die Begrüßung – und schließlich ein buntes Programm mit Lesungen, Musik und einem Theaterstück der Landesbühne Nord zu „85 Jahre Landkreis Friesland“ (siehe Infobox).

Bis 22 Uhr ist durchgehend Programm, der Eintritt ist frei. Zudem gibt es Leckereien, die Einnahmen gehen an einen guten Zweck. Dafür setzen sich Unterstützer ein, neben dem Schloss sind das: der Versorgungszug der Kreisbereitschaft des Landkreises (Freiwillige Feuerwehr), Ladies’ Circle 44 Jever, Lions-Club Maria Wiemken Jever und Rotary-Club Jever-Jeverland.

Das Programm des Familienfests Bühne Vorplatz 14 und 16 Uhr, Sinti Swing 14.30 Uhr, Begrüßung 15 Uhr, Pop Combo der Musikschule 15.30, 17 Uhr, Poetry Slam 16.30, 17.30, 18.30 Uhr, Landesbühne Nord: 85 Jahre Landkreis Friesland 19.30 Uhr, Soul Food: Pop, Soul Bühne Innenhof 14.30, 16.30 Uhr, Iko Andrae und Bahli Bahlmann: Plattdeutsche Songs 15.30, 19 Uhr, Otto Groote Ensemble: Norddeutsche Folkmusik/Liedermacher 18 Uhr, Poetry Slam Audienzsaal 14.30, 15.30 Uhr, Lesung mit Wolfgang Busch: Geschichten von Pippi Langstrumpf 15, 17 Uhr, Lesung mit Stefan Meyer: Texte von Hein Bredendiek Gobelinsaal 14.30, 17.30 Uhr, Lesung mit Werner Menke: Texte von Georg von der Vring 16, 18 Uhr, Lesung mit Hans Sauer: Gedichte von Ferdinand Hardekopf Turm 15, 16.30 Uhr, Turmgeschichten Küchensaal Gisela Kalow – Bilder von den Ratte-Remmer-Tagen und Mitmachaktion „Null-Komma-Nix-Bilder und -Wörter“ Museumspädagogik Wappen und Orden gestalten (für Kinder) Führungen 16 Uhr, Führung durch den Schlosspark, Treffpunkt am Garteneingang links 17.30 Uhr, Gisela Kalow, Kleine Schlossrunde mit Ratte-Remmer-Blick, Treffpunkt: Küchensaal www.friesland.de/kulturfest