Veranstaltungen: Miteinander im grünen Licht

Jever Am Ortseingang begrüßt ein neuer Banner die Einheimischen und Besucher der Stadt Jever: „Grünes Licht für Jever – Kleines Musikerlebnis an großartigen Orten.“ Vorerst nicht direkt an den Orten, sondern per Stream auf Facebook sowie auf der Homepage der Stadt und des Schlossmuseums sollen ab Freitag, 5. Juni, wöchentlich Kurzfilme ausgestrahlt werden, die kleine Musiksequenzen an Sehenswürdigkeiten in Jever zeigen.

veranstaltungsplan grünes licht für Jever 1.0 Ab Freitag, 19 Uhr, wird es wöchentlich einen neuen Kurzfilm online geben. Den Start macht eine musikalische Darbietung von Ursula Ruperti zum Thema „Weite“ im Schlossturm. Zu anderen Themen gibt es weitere Videos am 12., 19. und 26. Juni sowie am 3. Juli ab 19 Uhr. Die Videos beginnen mit einem eigens für die Serie konzipierten Intro, einer Begrüßung und Infos zu den Künstlern und Örtlichkeiten von Jever. Videos gibt es unter www.stadt-jever.de www.schlossmuseum.de www.facebook.com/stadtjever www.facebook.com/schlossjever

Stufenweise Geselligkeit

„Anlass für eine Veranstaltungsreihe war das frühzeitige Verbot des Altstadtfestes, was wir ungern klaglos hinnehmen wollten. In Hinblick auf die kulturellen Einschränkungen in der Coronakrise ist es aber wichtig, ein geselliges Zusammenkommen stufenweise zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Jan Edo Albers.

Es stellte sich nach den Lockerungen der vergangenen Wochen die Frage: Was kann man für ein coronakorrektes Veranstaltungsprogramm präsentieren? Schlossmuseumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander brachte die digitale Veranstaltungsübertragung ins Spiel, schließlich zeigte sie erst Anfang Mai die nicht-öffentliche Veranstaltungseröffnung von „Ende und Anfang“ via Live­stream. Die Idee für „Grünes Licht für Jever“ hatte daraufhin Organisatorin Maike Theesfeld.

Das grüne Licht sei hierbei zweierlei Bedeutung beigemessen: Je nach Lage der Corona-Pandemie, also „grünes Licht“ für eine schrittweise Annäherung an Musik-Events mit Publikum. Die Kurzfilme und hoffentlich auch im Zuge der Lockerungen durch das Land Niedersachsen noch im Sommer stattfindenden open-air-Veranstaltungen erstrahlen unter einem grünen Licht.

Jede Woche neues Motto

„Es soll auch einen Wiedererkennungswert haben für die Jeveraner und Touristen der Marienstadt“, erläutert Maike Theesfeld. Unterstützung für die fünf Online-Kurzfilme „Grünes Licht für Jever 1.0“ gibt es bei den örtlichen Institutionen, den regionalen Musikern, der Werbeagentur „Neue Medien Gestalten“ und der Gründerbox der Jade-Hochschule Wilhelmshaven. „Ich stehe in Kontakt mit den auftretenden Künstlern. An jedem der Termine bis Anfang Juli stehen die Kurzfilme unter einem anderen Motto, passend zu den jeweiligen Orten. Es soll eine Überraschung bleiben, wer wo auftritt, aber ich kann schon verraten, dass am Freitag die Sopranistin Ursula Ruperti im Schlossturm singen wird“, so Theesfeld.

Für Schlachtmühle-Leiter Edzard de Buhr ist die momentane Lage eine „bittere Zeit“. Die Schlachtmühle wird Schauplatz im vierten Video. Und Antje Sander freut sich sehr, dass im Schlossturm der Startschuss fällt: „Gerade dieser Bereich ist für Besucher momentan geschlossen, aber wir sind schließlich noch da – und geben grünes Licht für Veranstaltungen.“