Jever /Wangerland Noch heute ist er stolz darauf, den Weg nach Jever gefunden zu haben: „Im tiefen Wangerland mit der fehlenden Infrastruktur kann ein älterer Mensch ohne Unterstützung nicht mehr stressfrei leben“, sagt Heino Folkers. An diesem Montag, 29. Juli, feiert er seinen 90. Geburtstag.

In Jever konnte er alle Erledigungen bis vor kurzem immer noch mit dem Fahrrad erledigen. Seit kurzer Zeit ist das Fahrrad einem E-Scooter gewichen. Damit besucht er zwei seiner Kinder, die in Jever wohnen und alle Dinge des täglichen Lebens bewältigen.

Heino Folkers ist zufrieden mit seinem Leben und hat das große Ziel, es seiner Mutter gleich zu tun: Sie wurde 100 Jahre alt. Stolz ist er auch auf seine Kinder. Alle haben erfolgreiche Berufswege eingeschlagen. Seinen 90. Geburtstag feiert er im Kreis seiner großen Familie – fünf Kinder, zehn Enkel, drei Urenkel – und zahlreicher Freunde und Nachbarn.

Geboren wurde Heino Folkers 1929 als Ältester von vier Kindern in Mederns. Die Familie zog nach Sophiensiel in ein kleines Arbeiterhaus mit großem Garten – aus dem ernährte sich die Familie; Schweine, Kaninchen, Ziegen und Hühner gehörten dazu.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Vater noch eingezogen und fiel im März 1945 an der Ostfront. Heino begann 1944 eine Tischlerlehre in Carolinensiel. Nach Vaters Tod musste er zusätzliche Aufgaben in Haus und Garten übernehmen.

Nach der Lehre blieb er noch einige Zeit in seinem Ausbildungsbetrieb, fing jedoch schon bald bei der Firma Frerichs an, der er bis zur Rente die Treue hielt. Durch die Nähe zum Arbeitsort fuhr er sein ganzes Arbeitsleben lang mit dem Rad zur Arbeit fahren – den Führerschein machte er nie.

Auf dem Weg zur Arbeit lernte er Ende der 40 Jahre auch seine Erika kennen. Sie arbeitete ebenfalls in Neugarmssiel und 1952 wurde geheiratet. Das Paar wohnte zusammen mit Heinos Mutter und zunächst noch zwei Brüder weiter in dem kleinen Arbeiterhaus. Bereits 1953 wurde Sohn Manfred geboren, 1956 kam Werner hinzu, 1961 folgte Horst. Weil man sich aber noch ein Mädchen wünschte, vervollständigten die Töchter Marlies 1966 und Heidi 1967 die Familie. 1961 wurde ein größeres Haus in Sophiensiel erworben und nach und nach zu einem schmucken Haus umgestaltet. Der sehr große Garten und viele Tiere ernährten die siebenköpfige Familie.

Die Freizeit wurde ausgefüllt mit Boßelverein und Feuerwehr in Neugarmssiel. Auch im Bürgerverein war Heino Folkers aktiv. Durch seinerzeit glückliche Umstände konnte er 1989 in Rente gehen, legte die Hände jedoch nicht in den Schoß, sondern unterstütze die Kinder bei deren Hausbau. Zudem bastelte er viel an seinem eigenen Haus – doch nach Auszug der Kinder wurde er zu groß: 2003 verkauften die Folkers’ und zogen in eine schicke Eigentumswohnung in Jever. Hier fühlen sich Heino und Erika Folkers sehr wohl, auch wenn Erika mittlerweile krankt ist und von Heino und den Kindern gepflegt wird.

