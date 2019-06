Jever Die Straßengemeinschaft Wangerstraße lädt am Samstag, 22. Juni, zum Sommerfest auf dem alten Minigolfplatz an der Pferdegraft gegenüber der Brauerei ein. In der lauschigen Atmosphäre gibt es chillige Live-Musik von der Band „Julisturm“.

Unter dem Motto „Einfach, ruhig: einfach klasse“ laden die Geschäftsleute an der Wangerstraße – Thomas Bochum vom Reisebüro Columbus, Sven Bastrop von der Gaststätte Marienbräu, Elke Terhardt von Sassen-Komtech und Wilfried Davids von Poll-Immobilien sowie alle anderen – zum entspannten Beisammensein ein. Los geht es um 18 Uhr mit Julisturm, ab 22 Uhr gibt es ein Chillout – dann ohne Live-Musik.

Die Handballgemeinschaft (HG) Jever/Schortens kümmert sich um den Bratwurststand, die Erlöse kommen der Jugendarbeit zugute. Für Getränke sorgt das Marienbräu und der Freundeskreis Cullera schenkt am Infostand spanischen Wein aus und informiert über Jevers spanische Partnerstadt. Zudem ist das Sporthaus Jever mit einem Glücksrad vor Ort. Der Eintritt ist frei.