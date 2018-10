Jever Entenmutter Ella ist glücklich: Ihre Familie hat sich ordentlich vergrößert. Doch während ihre süßen Entenkinder schon Schwimmunterricht im Teich nehmen, muss sie weiter im Nest sitzen.

Karten und Termine Premiere des Weihnachtsmärchens „Das hässliche Entlein“ ist am Sonntag, 18. November, um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen sind an den Sonntagen 2., 9., 16. und 23. Dezember jeweils um 16 Uhr. An Heiligabend, 24. Dezember, öffnet sich der Vorhang um 11 Uhr. Karten gibt es ab sofort für 5 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Info Jever, in der Buchhandlung Am Kirchplatz und in der Buchhandlung Eckermann sowie im Internet Es spielen mit:

• Annika Theiss/Billy (das hässliche Entlein)

• Nina Nigmatullin/Luisa (die Nachbarin), Schnatter (die Gans)

• Harald Polenske/Hieronymus (der Kater), Horst (der Schwan) und Joe (ein arroganter Hahn)

• Daniela Cordes/Ella (Billys Mama), Irene (das Huhn) und Tatter (die Gans)

• Wilfried Heydegger/Don (Billys Vater), Ludwig (der Hund) und Johann (der Bauer)

• Andrea Westerman/Signora Viktoria (eine italienische Ente), Christa (der Schwan)

• Birgit Walter/Quax (der Frosch), Bella (Billys Schwester) Regie führt Elke Münch, außerdem wirken mit: Technik/Manfred de Vries Bühnenbild/Elke Münch Bühnenaufbau/Manfred de Vries, Annika Theiss und Wilfried Heydegger www.kuenstlerforum-jever.de

Denn darin liegt noch ein riesiges Ei – und das bereitet Ella und ihrem Mann Don ein bisschen Kummer. Irgendwie sieht es so ganz anders aus als die anderen Eier. Und tatsächlich: Aus dem Riesenei schlüpft ein Kind, das absolut nicht nach einer Ente aussieht.

Wo kommt dieses Kind her? Und warum ist der ziemlich große Billy so schrecklich hässlich? Von Anfang an hat es Billy nicht leicht am heimatlichen Teich: Sein Vater Don mag ihn nicht besonders und die alte Ente Viktoria und der arrogante Hahn Joe machen ihm zusätzlich das Leben schwer.

Da hilft nur eins: fliehen und ein neues Leben beginnen. Aber in der großen weiten Welt ist es auch nicht so einfach, sich zu behaupten. Da ist es doch gut, dass Billy in Quax, dem kleinen Frosch, einen richtigen Freund findet, der sich mit ihm der Welt stellt und ihm auch in schwierigen Situationen beisteht.

Und am Ende? Da wird alles gut: Denn Billy ist kein hässliches Entlein mehr.

Das Jever-Art-Ensemble im Künstlerforum hat das Märchen von Hans-Christian Andersen ausgewählt, um in diesem Jahr Kinder in der Vorweihnachtszeit zu erfreuen. Die Akteure um Regisseurin Elke Münch bringen das Märchen vom hässlichen Entlein gewohnt witzig auf die Bühne. Auf der Bühne gibt es jede Menge Federvieh zu sehen – und einen Frosch.

Die besondere Herausforderung: Alle bis auf Annika Theiss, die das Entlein spielt, übernehmen gleich mehrere Rollen – da gilt es, sich flott umzuziehen.

Der Kartenvorverkauf für die Aufführungen im Lokschuppen Jever hat begonnen. Zum ersten Mal zu sehen ist das Weihnachtsmärchen am 18. November. Karten gibt es für 5 Euro.