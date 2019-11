Jever Ein kleiner Gasofen oder gleich eine Fußbodenheizung in der Bude, warme Socken, ab und zu ein Glühwein und immer in Bewegung bleiben: Die Budenbetreiberinnen auf dem Weihnachtsmarkt Jever sind gegen die (nass-)kalten Wochen vor und nach Weihnachten gewappnet.

Michaela Hußmann, 1. Vorsitzende des Vereins Historische Seefahrt, ist das erste Mal auf dem jeverschen Weihnachtsmarkt und teilt die Schichten mit ihrer Vereinsfreundin Melanie Pratzke. Sie habe ihr Hobby zum Beruf gemacht, erzählt die Jeveranerin, und verkauft Gewürze, Schlüsselanhänger und Kalender mit Bildern des Wikingerschiffs Tyrkir für den guten Zweck. Die Einnahmen fließen direkt in den Erhalt des Wikingerschiffs, mit dem man in Hooksiel Fahrten wie die Wikinger unternehmen kann.

Und was gefällt Michaela Hußmann besonders gut am Weihnachtsmarkt? „Was nicht fehlen darf sind gebrannte Mandeln, Glühwein, eine Krippe, Musik und natürlich Kunsthandwerk“, sagt sie. Und all das hat der Weihnachtsmarkt Jever zu bieten.

Kunsthandwerk findet man auch bei Gabriele Bredehorn, die sich regelmäßig mit drei Freundinnen trifft, um gemeinsam zu stricken. Die dabei verwendete Wolle kommt von der Nutztierarche Kruse in Friedeburg/Dose. Die Ergebnisse präsentiert und verkauft sie dann übers Internet und in ihrer Weihnachtsmarkt-Hütte: Wärmeschäfchen, Stulpen, Christbaumschmuck. „Socken, Kränze und Gestecke gehen immer“, weiß Gabriele Bredehorn.

Jevers Weihnachtsmarkt hat bis 30. Dezember montags bis mittwochs von 14.30 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags und freitags von 14.30 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. An Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Die Lange Einkaufsnacht findet am Freitag, 6. Dezember, statt; der Weihnachtsmarkt hat dann bis 22 Uhr betrieb. Am 15. und 29. Dezember ist von 13 bis 18 Uhr Sonntagsshopping.

Was der Jeveranerin aber nicht so wichtig ist, ist der traditionelle Glühwein: „Ich finde es viel wichtiger, dass die Menschen zusammenkommen und eine besinnliche Zeit miteinander verbringen. Gern können Gruppen dann in meinem Laden in Ruhe schauen, und wenn ihnen etwas gefällt, kommen sie auch wieder.“

Uta Zeus aus Jever ist wie Gabriele Bredehorn mit ihren weihnachtlichen Dekorationen und Nützlichem ebenfalls zum dritten Mal auf dem Weihnachtsmarkt und mit dem, was er bietet, vollends zufrieden: „Zum Markt gehören für mich Glühwein, Bratwurst, Musik, viele Lichter – genau das, was es hier auch gibt. Mich würde es aber auch nicht stören, wenn es noch ein, zwei Hütten mehr gäbe. Der Platz ist ja nun einmal beschränkt“, sagt sie.

„Aber was diesen Markt hier so besonders macht, sind die vielen kleinen Hütten mit ihrem weihnachtlichen Angebot. Nicht wie auf manch anderem Weihnachtsmarkt, auf dem es fast nur Essen und Trinken gibt“, lobt Uta Zeus

Weihnachtsmärkte am 1. Advent im Jeverland-Wilhelmshaven In Wilhelmshaven hat am Montag der Weihnachtsmarkt eröffnet: Die Budenstadt „Weihnachten am Meer“ bleibt bis 29. Dezember stehen. Öffnungszeiten sind 26. November bis 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr, Heiligabend 11 bis 14 Uhr, 25. und 26. Dezember ist geschlossen und 27. bis 29. Dezember täglich 11 bis 21 Uhr. Samstags und Sonntags spielt die Puppenbühne Heyderhoffmann „Kaspers lustige Weihnachtsabenteuer“ um 14, 15, 16 und 17 Uhr. Am 1. Dezember von 17 bis 18.30 Uhr ist der Weihnachtsmann zu Gast. Märkte am 1. Advent: Jever

• Moorwarfen: 1. Dezember ab 14 Uhr, Old Schoolhus

• Cleverns: 1. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Halle am Birkenweg Sande

• Cäciliengroden: ab 11 Uhr, Adventsbasar rund um die Christuskirche Schortens

• Sillenstede: 30. November ab 13 Uhr, Adventsmarkt Grafschafter Straße 2

• Schortens: 1. Dezember, 11 bis 17 Uhr, Weihnachtsbasar Bürgerhaus Wangerland

• Hooksiel: 30. November/1. Dezember ab 13 Uhr, Lange Straße

• Hohenkirchen: 30. November, 15 bis 22 Uhr, 1. Dezember, 14 bis 18 Uhr

• Minsen: 30. November, 14 bis 18 Uhr „Wiehnacht up Land“, Alte Schmiede

• Carolinensiel: 30. November, 14 Uhr Museumshafen: Aufstellen des schwimmenden Weihnachtsbaums; Wintermarkt Carolinensiel: 29. November 15 bis 20 Uhr; 30. November/1. Dezember 12 bis 20 Uhr. Wangerooge: Weihnachtsmarkt des Bürgervereins am 30. November/1. Dezember von 11 bis 18.30 Uhr.

Apropos Glühwein: Nach Kritik an der Qualität des Glühweins in den Vorjahren hat Weihnachtsmarkt-Organisatorin Maike Theesfeld von der Stadtverwaltung dafür gesorgt, dass in diesem Jahr nur Auricher Glühwein, Kinderpunsch und heißer Apfel in die Becher kommt. „Regionalen Produkten den Vorzug geben – das macht auch auf dem Weihnachtsmarkt Sinn“, sagt sie.

Programm des Weihnachtsmarkts unter www.stadt-jever.de