Jever „Gehe deinen Weg, ohne Angst zu versagen!“ heißt es auf den Flyern und Postern für das Mädchen-Kino-Event, das im Rahmen des Weltfrauentags stattfindet: Am Samstag, 21. März, sind Mädchen ab 12 Jahren, Teenager und junge (oder auch jung gebliebene) Frauen eingeladen, sich im Kino Jever die US-amerikanische Tragikomödie „Little Miss Sunshine“ anzuschauen.

Jevers Gleichstellungsbeauftragte Ivonne Loers und Christina Haartje-Graalfs von der Montessori-Werkstatt und dem inklusiven Menschenkinder-Verein organisieren zusammen mit den Kinobetreibern Hans-Joachim und Erika Döring den Eventnachmittag.

Kino-Event Little Miss Sunshine läuft am Samstag, 21. März, im Kino Jever. Eintritt: 6 Euro inklusive Eventprogramm. Beginn ist bereits 16 Uhr, der Film startet um 17 Uhr. Vor dem Film gibt es eine Fotobox, Candy- und Saft-Bar, Spiele wie Knobeln oder „Olle Mutt“, eine Partyzone und Gewinne. Karten-Reservierung direkt im Kino Jever unter Tel. 04461/5322 und an der Kinokasse sowie im Rathaus Jever unter Tel. 04461/ 9390 oder an der Abendkasse.

Neben dem Film werden viele Mitmach-Aktionen im Kino geboten: „Wir wollten nicht nur den Film zeigen, sondern haben uns auch gefragt: Womit können wir Mädchen und heranwachsende Frauen begeistern? Also gibt es vorher die Möglichkeit, lustige Sofortbilder in einer Fotobox zu erstellen oder fruchtige Cocktails an der Saft-Bar zu mixen. Es gibt eine Partyzone, Spiele und verschiedene Give-Aways“, erklären Haartje-Graalfs und Loers. Beide sind besonders dankbar, dass die Dörings ihr Kino zur Verfügung stellen.

Das Kino-Event speziell für Mädchen ist der erste Versuch, Mädchen an den Weltfrauentag heranzuführen. „Wir hoffen natürlich darauf, dass der Saal mit seinen rund 120 Plätzen voll wird und gerade der Film ,Little Miss Sunshine’ soll ja zeigen, dass es nicht wichtig ist, wunderschön zu sein, sondern dass vor allem der Charakter und die Familie im Vordergrund stehen“, sagen die Organisatorinnen. „Herr Döring hat uns fachkundig beraten, was den Film angeht. Wir sind sehr dankbar für die schnelle und tolle Zusammenarbeit und freuen uns auf künftige gemeinsame Projekte für Frauen und Mädchen.“