Jever /Wilhelmshaven Es wird der erste große öffentliche Auftritt des neu aufgestellten Marinemusikkorps’ Nordsee – und der findet in Jever statt: Der Lions-Club Jever hat am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr in der Stadtkirche ein Benefizkonzert mit dem Marinemusikkorps organisiert. Der gesamte Erlös des Konzerts fließt gemeinnützigen Zwecken zu.

Kartenvorverkauf Karten für das Benefizkonzert des Marinemusikkorps’ Wilhelmshaven am 26. November in der Stadtkirche Jever gibt es zum Preis von 10 Euro. Der Vorverkauf der Lions beginnt am Montag, 18. November, beim Jeverschen Wochenblatt. Zudem gibt es Karten an der Abendkasse bei freier Platzwahl.

Groß war die Freude, als vor gut einem Jahr der Bundestag grünes Licht für die Neuaufstellung eines Marinemusikkorps gab – und noch größer, als vor eineinhalb Monaten, am 1. Oktober, das Marinemusikkorps Wilhelmshaven tatsächlich in Dienst gestellt wurde. Bei einigen militärischen Anlässen im Stützpunkt an der Jade hat das Musikkorps bereits gespielt.

Nun ist dem Lions-Club Jever gelungen, das neue Bläser-Orchester nach Jever zu holen. Das Ensemble unter Leitung von Fregattenkapitän Matthias Prock gibt in der Stadtkirche ein adventliches Konzert – teils als komplette Einheit mit 18 Musikerinnen und Musikern, teils in kleineren Besetzungen oder in Soli und Duetten. Das Konzertprogramm vereint traditionelle Advents- und Weihnachtslieder, zeitgenössische Weihnachtsmelodien à la „American Christmas“ und Klassisches von der „Pastorale“ von Gabriel Pierné über das Holzbläserquintett F-Dur von George Onslow bis zur Festlichen Weihnachtssuite von Jean-Francois Michel.

Das Marinemusikkorps Wilhelmshaven ist ein Orchester im Aufbau. 2014 war bei der Strukturreform der Bundeswehr das Marinemusikkorps Nordsee aufgelöst worden. Es war seit 1956 fester Bestandteil des Militärmusikdienstes der Bundeswehr und auch des Kulturlebens der Region gewesen. Aus dieser Zeit rührt auch die Kooperation mit dem Lions-Club Jever her.