Jever „Dahinten ist der Josef wieder unterwegs und kauft auf dem Markt Brötchen ein. Und dort schaut eine Frau ganz verliebt auf das Baby im Kinderwagen“: Karin Falkenhof, Inhaberin des gleichnamigen Reformhauses an der Großen Wasserpfortstraße 11 in Jever, kann sich selbst kaum sattsehen: Ein alter Markt, dutzende Figuren von alten und jungen Menschen, Buden, die allerhand Waren feilbieten und mit Schnee bedeckt sind.

Karin Falkenhofs kleine Winterlandschaft steht seit einigen Tagen wieder im Schaufenster. Größtenteils handgearbeitet sind die Figuren und Gebäude, die Falkenhof vor einigen Jahren privat übernommen hat und nun Jahr für Jahr neu aufbaut. Nichts bleibt dabei dem Zufall überlassen: In diesem Jahr sind andere Figuren als im vergangenen Advent an der Reihe – das ist zum Beispiel der Maroni-Verkäufer. Einige der Figuren haben von Falkenhof sogar Namen bekommen. Insgesamt erinnere die Szenerie sie an eine kleine Stadt früher im Erzgebirge, sagt sie.

Prompt kommt Falkenhofs Nichte Serena Falkenhof vorbei und schießt Fotos für die Facebook-Gruppe „Jevers Spielplätze“. „Das ist gerade auch für Kindergartenkinder und Grundschulklassen schön anzusehen, wenn man mit den Kleinen durch die Stadt spazieren geht und sie sich die Nasen am Schaufenster platt drücken“, freut sie sich.

Bis alles stand, hat es zwei Tage gedauert: „Mein Bruder Horst-Dieter Falkenhof hilft mir immer dabei. Das braucht dann seine Zeit, aber es macht uns viel Spaß“, sagt Karin Falkenhof. „Uns macht es einfach glücklich, wenn die Kunden schon vorher fragen, wann ich denn die Schaufensterstadt wieder aufbaue. Einige Leute kommen sogar täglich und entdecken immer wieder Neues.“

Dafür schaltet Falkenhof schon morgens um 7 Uhr die Lichter ein; sie bleiben bis spätabends an. Bei Dämmerung und Dunkelheit erstrahlt das Winterwunderland in einem besonders heimeligen Schein.

Man muss schon genau hinschauen und sich Zeit nehmen, um die Details zu entdecken: Zum Beispiel das Häuschen in der rechten unteren Ecke. Wenn Spaziergänger vor der Fensterscheibe stehen, betätigt Karin Falkenhof einen Hebel unter dem Tisch, auf dem die Figuren und Hütten stehen – dem Betrachter eröffnet sich dann wahrlich ein seltener Anblick: Ein Plumpsklo mit einem kleinen Herren darin, der gemütlich Zeitung liest. Schnell die Tür wieder schließen!

Im rechten Schaufenster ist eine weitere Tradition zu finden: Seit mehr als 20 Jahren gibt es eine Eisenbahn im Fenster, neu dazu gekommen sind zwei Karussells, die abends mit Licht und Musik die weihnachtliche Stimmung noch verstärken. „Neulich war hier auch ein kleiner Junge, ungefähr drei Jahre alt, der kam aus dem Staunen über die Eisenbahn nicht mehr heraus“, erzählt Karin Falkenhof: „Da höre ich schon von den Eltern, ich solle bitte die Eisenbahn abstellen, sonst kämen sie nicht mehr nach Hause“, sagt sie und lacht.

Für die Eltern, die ihre Kinder nicht mehr von der Miniatur-Weihnachtswelt wegbekommen, hat sie aber einen Tipp: „Bis die Kleinen sich satt gesehen haben, können die Erwachsenen ja in meinen Laden kommen. Da ist es immer warm.“