Jever Als kleine Finissage zur Ausstellung „Die Zeit der Häuptlinge in Friesland bezeichnete Museumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander den Vortrag von Dr. Nicolai Clarus über die Vitalienbrüder in Friesland. An diesem Sonntag endet die sehenswerte Ausstellung im Schloss.

Die Legende von dem als Störtebeker bekannten Vitalienbruder und seiner Hinrichtung in Hamburg ist auch in unserer Region Stoff vieler Erzählungen. Diese „Seeräuber“ unterschieden sich vermutlich nicht maßgeblich von Söldnern des Landkriegs und standen im Dienst kriegsführender Staaten, berichtete Dr. Nicolai Clarus. Entstanden sind die Vitalienbrüder im mecklenburgisch-dänischen Thronstreit um das Erbe König Waldemars IV. von Schweden. Um seinen Sohn im Kampf gegen Dänemark zu unterstützen, begann Herzog Albrecht II. von Mecklenburg den Kaperkrieg gegen dänische Handelsschiffe.

Durch das Treiben der Seeräuber nach Kriegsende kam der Handel auf der Ostsee fast zum Erliegen und die Hanse ging entschieden gegen die Vitalienbrüder mit ihren Stützpunkten auf Gotland vor. Als Freibeuter der Meere blieb ihnen nur die Flucht nach Westen in die Nordsee, wo sie sich nun bei Streitigkeiten der friesischen Häuptlinge verdingten, wie schon seit 1390 zuvor andere Gruppierungen.

In der Hoffnung auf reiche Beute lauerten die Piraten Hansekoggen vor der Elb- und Wesermündung auf – vor allem auf Schiffe aus Hamburg und Bremen hatten es die Likedeeler abgesehen. Als Gegenleistung zur Unterstützung bei ihren Kämpfen um die Vormacht in Ostfriesland boten ihnen die Häuptlinge Unterschlupf in ihrer landschaftlich wie politisch unübersichtlichen Region, unkontrolliert von keiner direkten fürstlichen Macht. Um der Vitalienbrüder habhaft zu werden, reagierte die Hanse im Jahr 1400 mit mehreren Militäroperationen, übernahm das Schloss Emden und besetzte einige Burgen.

Die Sibetsburg, 1383 vom Ostfriesen- (und Piraten-) Häuptling Edo Wiemken als Edenburg gebaut, wurde für die Vitalienbrüder an der Jademündung zu einem sicheren Hafen, Rückzugs- und Handelsort. Sie lag an einem Meeresarm, so dass die Schiffe direkt an der Burg anlegen konnten. Um das Jahr 1400 gab es heftige Machtkämpfe zwischen den Häuptlingen und Grafen um Gebietsansprüche an Ems, Jade und Weser. Auch die Hanse wollte ihre Pfründe wahren, rüstete eine Strafexpedition gegen die Ostfriesen-Clans aus, eroberte die Burg 1433 und schleifte sie 1435. Der Meeresarm verlandete und die freigelegten Fundamente stehen mitten in der Stadt Wilhelmshaven.