Jeverland /Ahlhorn Sie haben Spaß – und zwar rund um die Uhr: Konfirmanden aus Jever, Cleverns-Sandel, Wangerland und Sande sowie aus Bad Zwischenahn und Delmenhorst – insgesamt 110 Jugendliche von 12 bis 14 Jahren – verbringen gesellige Tage beim Konfi-Camp der Oldenburgischen Landeskirche im Ahlhorner Blockhaus.

Hinzu kommen 40 Teamer und Pastoren als Betreuer. „Auch wir Großen haben Spaß“, berichten Bettina Heyne und Pastorin Katrin Jansen aus Cleverns/Jever sowie Carina Böttcher, Vikarin in Hooksiel.

Die Konfi-Freizeit ist so konzipiert, dass Plenums-Aktionen und Arbeit in den Gemeindegruppen sich abwechseln. Es gibt Workshops von Hip Hop über Erste Hilfe, Bogenschießen, Arbeiten mit Holz/Speckstein, Fußball und Beachvolleyball bis zu Cocktails-Mixen, Percussion und Boomwhacker, Fotografie, Batiken, Theater und Mandalas malen; es gibt Ausflüge in den Tierpark Thüle, in den Niedrigkletterwald und zum Baggersee, außerdem Großspiele wie Cluedo. Und vor allem gibt es Zeit fürs Miteinander – sowohl für die Konfis als auch für die Großen. Die Nächte sind kurz. . .

Vom Blockhaus-Gelände sind Jugendliche wie Erwachsene höchst begeistert: „Wir haben trotz der vielen Menschen im Camp eine Menge Platz, das Ahlhorner Blockhaus ist eine tolle Einrichtung“, schwärmt Bettina Heyne.

Den Hut auf im Camp haben Matthias Hempel und Angelika Pfeiler vom Landes-Jugendpfarramt. Alle Teamer zusammen bestimmen für jeden Tag eine Tagesleitung, die dann die Organisation übernimmt. Thematisch gearbeitet wird in den Gemeindegruppen. „Ich“, „Du“, „Wir“ –das sind die Themen, mit denen sich die Jugendlichen befassen. Es geht um den eigenen Wert, um Vertrauen und Kommunikation zu und mit anderen und Gott, um das Glaubensbekenntnis, um Mitgefühl und Handeln. Jeder Konfirmand führt ein „Konfi-Camp Logbuch“, in dem Erlebnisse und Gedanken festgehalten werden können.

Und alles, was in den Gruppen diskutiert wird, wird hinterher aktiv umgesetzt: So bauten Gruppen Vertrauens-Stationen: „Aufgaben, die man nur bewältigen kann, wenn man jemand anderem vertraut“, berichtet Katrin Jansen.