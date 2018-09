Blicke in alte Gemäuer

Jeverland Der Tag des offenen Denkmals findet in diesem Jahr am Sonntag, 9. September, unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ statt. In ganz Deutschland öffnen Denkmäler ihre Türen und geben Einblicke in alte Gemäuer.

Auch im Jeverland öffnen Denkmäler in Jever, Schortens und Sande ihre Türen (siehe Infobox). Ein Höhepunkt ist die Gästeführung des Museums im Landrichterhaus zur katholischen Kirche in Neustadtgödens. Die Führung startet um 15 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich: Tel. 04422/95 88 35 oder gemeinde@sande.de.

Die katholische Kirche St. Joseph wirkt unscheinbar. Dennoch verstecken sich hinter ihren Mauern nicht nur ungeahnte Kulturgüter, sondern auch architektonische und geschichtliche Besonderheiten, die während der Führung erklärt werden.

Auch das Bethaus am Elisabethufer in Jever ist einen Besuch wert: 1858 von der 18 Jahre zuvor gegründeten Baptistengemeinde errichtet, gehört es zu den ältesten erhaltenen baptistischen Gotteshäusern in Deutschland.

Natürlich öffnet auch das Schloss Jever zum Tag des Denkmals, dort gibt es um 11 Uhr eine Mottoführung.

Geöffnet hat auch die St. Stephanus-Kirche in Schortens. Auch dort werden Führungen angeboten, um 10 Uhr findet der Gottesdienst statt.

Die Kirche wurde ab 1153 als Apsissaal aus Granitquadern und Tuff errichtet. Die Südseite ist weitgehend ursprünglich, Nordseite und Apsis sind nach Zerstörung 1361 mit Backstein wieder aufgebaut. Der Turm stürzte 1676 ein und wurde 1728 neu gebaut.

Auch in Wilhelmshaven haben einige Baudenkmäler am Denkmalstag geöffnet: Das Kulturbüro bietet Barkassenfahrten unter der Kaiser-Wilhelm-Brücke hindurch an. Zusätzlich öffnen die Kunsthalle, der historische preußische Wasserturm an der Gökerstraße und die St. Jacobi-Kirche ihre Türen.

Kostenlose Tickets gibt es in der Rathaus-Info, Raum 268, Rathausplatz 1, Tel. 04421/16 13 67.

GeöffneteDenkmäler:

• Stadt Jever

• Bethaus der Baptisten, Elisabethufer, 11.15 bis 13 und 15 bis 17 Uhr; Führungen: 11.30, 12.30, 15.30 und 16.30 Uhr

• Schloss , 10 bis 18 Uhr; Mottoführung um 11 Uhr

• Stadt Schortens

• St. Stephanus-Kirche, Kirchstraße, 11 bis 16 Uhr

• Gemeinde Sande

• Sielanlage/Mariensiel, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr

• Domäne Altmarienhausen , 10 bis 18 Uhr.

• Wasserschöpfmühle/Neustadtgödens, 14 bis 17 Uhr

• Peldemühle, Neustadtgödens, 11 bis 16 Uhr

• Museum im Landrichterhaus, Neustadtgödens, 11 bis 17 Uhr, Führung zur kath. Kirche um 15 Uhr

• Ehemalige Synagoge, Neustadtgödens, von 11 bis 17 Uhr

• Ev. Kirche, Neustadtgödens, 14 bis 17 Uhr

• St. Magnus-Kirche, Sande, 10 bis 16 Uhr, Führung um 14 Uhr

• Kath. Kirche St. Joseph, Neustadtgödens, ab 8 Uhr

Mehr Infos unter www.tag-des-offenen-denkmals.de