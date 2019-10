Jeverland Die Ernte war jahrhundertelang der Höhepunkt des Jahres – hing von der Ernte doch das nackte Überleben ab. Erntedank ist nicht nur ein religiöser Feiertag. Sobald die Ernte beendet war, fiel eine große Last von den Schultern der Bauern. Es war an der Zeit, mit allen Menschen zu feiern, die an der Ernte beteiligt waren. Bedauerlicherweise gibt es im Oldenburger Land nur noch wenige Dörfer, die diese Tradition fortführen und Erntefeste mit einem Umzug feiern.

Aus den bäuerlichen Feiern bildeten sich dörfliche oder Gemeindefeiern mit Jahrmärkten.

In der Altgemeinde Cleverns-Sandel gehörte das Erntedankfest in Verbindung mit dem kirchlichen Erntedank bis in die 1960er Jahre fest zum Dorfleben. Ob in Sandelermöns oder in Cleverns – in beiden Ortschaften wurde tüchtig gefeiert. In Cleverns gehörte dazu ein großer Umzug mit vielen Festwagen. Feuerwehr, Gartenbauverein, Schlesische Landsmannschaft, Landvolk und andere örtliche Vereine stellten dabei ihren Motivwagen vor. Gezogen wurden die Wagen von prächtigen Pferdegespannen.

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Folgen des Wirtschaftswunders sorgten mit zum „Aus“ dieser Gemeinschaftsaktion. Der Erntewagen und die Erntekrone beim Brüllmarkt-Umzug in Jever sind das „Überbleibsel“ der verlorenen Erntefesttradition.

Dass sie erhalten bleiben, dafür setzen sich die beiden Landvolkvereine Jever/Moorwarfen und Cleverns-Sandel-Möns als die Vertretung des Bauernstands ein.