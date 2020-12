Gottesdienste abgesagt: Ganz „stille Nacht“ in Insel-Kirchen und in Schortens

Jeverland In mehreren Kirchengemeinden im Jeverland wird die „stille Nacht“ nun tatsächlich richtig still: Aus Angst vor verstärktem Infektionsgeschehen haben sich mehrere Gemeinden entschieden, ihre lange geplanten Weihnachtsgottesdienste trotz Hygienekonzepten nun doch abzusagen.

• Wangerooge

Auf Wangerooge wird nur die ökumenische Andacht ein Heiligabend ab 16 Uhr im Rosengarten mit der Insel-Combo gefeiert. Zur Vereinfachung sollten die Kontaktdaten auf einem Zettel mitgebracht werden.

Die Gottesdienste in der kath. Pfarrei St. Willehad und in der ev. Nikolai-Kirche sind bis 10. Januar abgesagt. Pfarrer Egbert Schlotmann öffnet die weihnachtlich geschmückte Willehad-Kirche über Weihnachten täglich zum stillen Gebet. Außerdem werden an Heiligabend um 18 und um 22 Uhr und am 1. Weihnachtstag um 10.30 Uhr Impulsgedanken vorgetragen, die an mehreren Stationen ausliegen.

Auch die ev. Nikolaikirche auf Wangerooge steht täglich von 9 bis 16 Uhr für Besucher offen, teilt Pastor Günter Raschen mit.

• Schortens

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Schortens hat am Mittwoch ebenfalls entschieden, bis einschließlich 10. Januar alle Gottesdienste sein zu lassen. „Dass daher auch die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen ausfallen, schmerzt sehr“, sagt Pastor David Seibel. „Auch ohne den Besuch eines Gottesdienstes wird es Weihnachten werden. Der Gemeindekirchenrat und die Pastoren wünschen allen gesegnete Tage und die Erfahrung von Gottes Nähe in dieser Zeit, in der alles ganz anders ist. Gott kommt in unsere Welt!“

Es wird alternative Angebote geben, die auf der Internetseite der Kirchengemeinde abrufbar sind: • Heiligabend: Videoandacht mit Krippenspiel • Neujahr: Video-Neujahrsandacht mit Posaunenchor, Wort zur Jahreslosung, Grußwort der Stadt Schortens und plattdeutschem Beitrag • 10. Januar: Videoandacht zum Sonntag.

Videos unter www.ev-kirche-schortens.de