Jeverland Buchstäblich feucht-fröhlich haben die Menschen im Jeverland den Jahreswechsel gefeiert: Wer draußen seine Raketen in den Himmel schoss oder seine Feuerwerksbatterien zündete, der stand um Mitternacht im Regen. Doch trotz des Schietwetters ging zum Jahreswechsel ein bunter Sternenregen über Jever herunter, es böllerte und krachte gut eine halbe Stunde lang, dann wollten die Feiernden wieder ins Trockene.

Schon Stunden zuvor zogen vereinzelt Pyromanen durch die Stadt und nutzten die Regenpausen, um ihren Vorrat an Silvesterfeuerwerk noch im Trockenen in Schall und Rauch aufgehen zu lassen. Wer am Neujahrsmorgen einen Spaziergang unternahm, der hat aber wohl festgestellt: Früher lag mehr Silvestermüll auf den Straßen. Zumindest im Jeverland hielt sich die Silvesterballerei im Vergleich zu früheren Jahren in Grenzen – vermutlich auch wegen des Wetters.

Viele feierten in kleiner privater Runde mit Freunden und Nachbarn, saßen gemütlich beim Raclette zusammen, schauten den Klassiker „Dinner for one“ und ließen lieber die anderen böllern und Raketen in den Himmel schießen. Andere tanzten und feierten Partys in größeren Gesellschaften in Kneipen, Gasthöfen oder Disco­theken.

Im Wangerland stieg unter anderem wieder eine große Silvesterfeier bei den Skiterrassen. Unter dem Motto „James Bond“ tanzten dort lauter „Geheimagenten“, „Bondgirls“ und „Mr. Moneypennys“ stilvoll ins neue Jahr.

Gediegen gefeiert wurde auch wieder auf dem großen Silvesterball im Schützenhof Jever und in den Kneipen in der Altstadt. In Sande traf sich das Partyvolk unter anderem in der Discothek Twister Dance und in der Kneipe „Zur scharfen Ecke“.

Auch in Schortens hielt sich die Silvesterböllerei in Grenzen. Allerdings auch die Stimmung im Bürgerhaus, wo rund 150 Gäste feierten und tanzten. Gut vier Wochen nach einer großen Büffet-Pleite gab es auch diesmal viel Kritik an Speis und Trank.

