Aktionen der kfd

Die Gruppe Jever der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) plant drei Aktionen zu „gleich und berechtigt“:

• Am 21. September in der Vorabendmesse um 17.30 Uhr in St. Marien und am 22. September in der Sonntagsmesse um 9.30 Uhr in St. Marien gestalten die Frauen die Gottesdienste mit und Irene Janßen hat das Wort, um zu erklären, worum es der kfd geht.

• Am 24. September baut die kfd Jever ihren Infostand auf dem Wochenmarkt in Jever auf: Ab 10 Uhr informieren sie über ihre Ziele und sammeln Unterstützungsunterschriften.