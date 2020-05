Kirche: Ev. Gemeinden feiern Gottesdienst

Jeverland Die evangelischen Gemeinden im Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven nehmen ihre Sonntagsgottesdienste wieder auf: Auf Basis eines eigenen Hygienekonzepts, das für jeden Gottesdienstort vom Gemeindekirchenrat beschlossen wurde, kann bereits an diesem Sonntag wieder zu Gottesdiensten eingeladen werden.

Zu den Grundregeln gehört überall: ein Abstand von 1,50 Metern in jeder Richtung, eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen abhängig von der Größe der Kirche, die Benutzung von Masken und ein Verzeichnis der Gottesdienstbesucher mit Name, Telefonnummer und Adresse. Die genauen Vorschriften liegen bei den Kirchengemeinden aus.

Bei aller Freude über die Wiederaufnahme von Gottesdiensten: „Singen ist unter Schutzmasken nicht nur schwierig, sondern auch nicht zugelassen“, sagt Kreispfarrer Christian Scheuer. So sei vieles, was Menschen in Gottesdiensten wichtig sei, erst einmal nicht möglich – zum Beispiel Kirchen-Cafés.

Folgende Gottesdienste werden am 10. Mai gefeiert:



• Sande: 10 Uhr im Gemeindehaus

• Sillenstede: 10 Uhr in St. Florian

• Wangerland: Gottesdienste um 10 Uhr in Hohenkirchen, Tettens, Pakens, Waddewarden; um 10.15 Uhr in Wiarden

• Jever: 10 Uhr Stadtkirche.