Jeverland Am ersten Juli-Wochenende 2020 findet in Essen der Deutsche Landfrauentag statt. Frieslands Landfrauen planen bereits ihre Teilnahme an diesem Großereignis mit tausenden Landfrauen aus ganz Deutschland.

Vom 30. Juni bis zum 3.Juli bieten sie eine Fahrt mit dem Reiseveranstalter Landlust nach Essen an. Neben dem Landfrauentag steht auch Programm in der kulturell interessanten Stadt an: die Villa Hügel (Familiendynastie Krupp), das Schloss Hugenpoet, der Wasserbahnhof sowie eine alte Abtei sind Programmpunkte.

Mitfahren können alle Frauen, die Lust an der Gemeinschaft haben und einfach mal mit einem Bus voller Frauen die Seele baumeln lassen möchten. Anmeldungen und weitere Infos bei Anke Eden-Jürgens, Tel. 04461/ 6419 oder Mail an juergens.foerriesdorf@t-online.de.