Nikolausbesuch im Jeverland: Damit Kinder eine kleine Freude haben

Jeverland Macht hoch die Tür für eine zündende Idee von Jörg Friedrichs von der Freiwilligen Feuerwehr Cleverns: Weil den Kindern im Corona-Jahr viel an Weihnachtskultur und Gemeinsamkeit verloren geht und auch der Weihnachtsmarkt ausfiel, sorgte er für Ersatz. Mit Theo Bünting, Karsten Ewald, Karsten Feigenbutz, Philipp Köhler und Olaf Steinhöfel hatte Friedrichs Unterstützer und Helfer für seine Idee. Für eine Gabe vom Nikolaus brauchten die Clevernser Kinder ihre Stiefel nicht vor die Tore der Feuerwache zu stellen – sie erhielten stattdessen aus der festlich geschmückten kleinen Fahrzeughalle heraus eine Tüte.

Die Eltern, die ihre Kinder begleiteten, lobten die liebevolle, sorgsam und nachhaltig ausgewählte Nikolausüberraschung: Nüsse, Mandarinen und ein Schoko-Weihnachtsmann, dazu ein Feuerwehr-Pixi-Buch und der Aufkleber „Kinderfinder“ sowie Tipps von der Feuerwehr waren in der Tüte. Kurz nach dem 12-Uhr-Läuten hatten sich fast hundert Kinder ihre Tüte von der Feuerwehr abgeholt.

In Neustadtgödens wurden ganz traditionell am Vorabend zum Nikolaustag die Stiefel geputzt, denn die Dorfgemeinschaft hatte einen Besuch arrangiert – mit Abstand und ganz anders als in den vergangenen Jahren. Die Resonanz war super, gut 50 Kinder mit ihren Familien ließen sich den Blick auf den Weihnachtsmann nicht entgehen und nahmen eine Tüte voller Süßigkeiten mit.

Dabei schaute der Weihnachtsmann schon genau hin: „Hier sehe ich doch noch Pferdemist am Stiefel“, sagte er und ermahnte das Mädchen, besser zu putzen. Trotzdem gab‘s natürlich Süßes. „Wir versuchen so viel wie möglich zu machen, damit die Kinder ihre Freude haben und freuen uns, dass wir so viel Zuspruch und Unterstützung bekommen“, sagte Merle Mänz, Sprecherin der Dorfgemeinschaft.

Auch in Tettens, in Waddewarden, in Grafschaft und Sillenstede schaute der Weihnachtsmann schon mal vorbei. In Wangerooges kath. Kirche war tatsächlich ein richtiger Bischof Nikolaus zu Gast.