Jeverland Wer es an Silvester gewaltig krachen lassen und feiern will, der muss sich jetzt langsam sputen, denn die Plätze auf den Partys im Jeverland werden knapp.

Der Schützenhof in Jever lädt zum Silvesterball ein. Geboten wird neben Bratwurst vom Holzkohlegrill ein umfangreiches kalt-/warmes Buffet mit allen gängigen Getränken sowie Sekt um Mitternacht. Karten kosten 75 Euro pro Person, Beginn ist um 19 Uhr. Infos unter der Tel. 04461/9370.

Im Kursaal Horumersiel steigt eine Silvesterparty mit Tanz, Stimmung und Unterhaltung mit dem Duo Flying Albatros. Karten: 80 Euro pro Person, (inkl. großem kalt-warmen Büfett und Getränke); ab 22 Uhr 45 Euro pro Person (ohne Büfett). Info und Kartenvorverkauf: Fam. Coskun, Tel. 0176/36384414, und kursaal-horumersiel.de, Tourist-Information Horumersiel, Tel. 04426/987116.

Auch im Hotel Dorf Wangerland in Hohenkirchen wird gefeiert: Start ist um 21 Uhr mit Partyprogramm. Karten ab 21 Uhr sind noch an der Rezeption erhältlich (ab 18 Uhr seit langem ausverkauft). Der Kartenvorverkauf für Silvester 2020 beginnt im nächsten Jahr bereits schon ab dem 15. Januar, 9 Uhr. Also schon einmal vormerken. Das Hotel Dorf Wangerland lockt außerdem mit einem Neujahrsschwimmen am 1. Januar.

Im jeverschen Waldschlösschen an der Addernhausener Straße 58 wird dieses Jahr auch wieder eine Silvesterparty veranstaltet. Ab 21.30 Uhr geht es los. Infos unter www.waldschloesschen-jever.de und Tel. 04461/7449771.

Im Twister Dance an der Weserstraße 20, Sande, kann ordentlich getanzt werden. Daneben gibt es Gratissekt um Mitternacht und besondere Angebote. Der Eintritt ist bis 0.30 Uhr frei, danach beträgt er 6 Euro. In Sande veranstaltet zudem auch die Gaststätte „Zur scharfen Ecke“ eine Silvesterparty. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der eintritt ist frei.

Eine Silvesterparty mit Spaß und Unterhaltung mit DJ Jens gibt es im Hooksiel Saal Café Restaurant Wellenblick ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.