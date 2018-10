Jeverland Das Jagdhornbläserkorps Jeverland feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen mit zwölf befreundeten Jagdhornbläsergruppen auf dem Brüllmarkt in Jever am Sonntag, 14. Oktober. Unter anderem kommt das älteste Korps der Jägerschaft: das Jagdhornbläserkorps „Friesland-Wilhelmshaven“. Die weiteste Anreise hat das Es-Horn-Quartett des Jagdhornbläserkorps’ Heidenheim/Baden-Württemberg, gefolgt von den Es-Horn-Bläsern aus Celle und dem Bläserkorps St. Hubertus Lienen/Bad Iburg.

Insgesamt werden gut 140 Jagdhornbläser erwartet. Gemeinsam werden sie um 13 Uhr vor dem Schlosscafé und im Lauf des Tages an verschiedenen Orten in der Innenstadt ihr Können zu Gehör bringen. Um 17 Uhr gibt es dann ein gemeinsames Abschlusskonzert wieder vor dem Schlosscafé.

Geburtstag hatte das Jagdhornbläserkorps eigentlich schon im Juli: Am 10. Juli 1978 beschlossen 15 Freunde der Jagdhornmusik im Forsthaus Upjever, eine neue Bläsergruppe im nördlichen Teil des Landkreises Friesland zu gründen. Sie nannten die Gruppe „Jagdhornbläserkorps Jeverland“. Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch drei aktiv. Bereits einen Monat nach der Gründung kamen neun weitere Mitglieder dazu und das Bläserkorps wuchs auf 24 Aktive an. Dieser Bestand wurde über die Jahre gehalten, Fluktuation konnte durch interne Ausbildung ausgeglichen werden. Neben Einsätzen bei winterlichen Treibjagden wurden die Bläser immer häufiger eingeladen, um die Jägerbälle mitzugestalten.

Im März 1979 übernahm Christian Finkenstaedt die Leitung des Bläserkorps’ und führte es – mit kurzen Unterbrechungen – mehr als 30 Jahre. Er entwickelte ein breites Repertoire und gründete die Parforcehorngruppe in der „königlichen“ Tonart Es-Dur.

Den Teilnahmen an Bläsertreffen und -Wettbewerben bis auf Landesebene folgten Reisen nach Polen, Österreich und in die Niederlande. Neue Freundschaften wurden geknüpft, darunter mit den Nürnberger Jagdhornbläsern und der Bläsergruppe aus Heidenheim. Unzählige Hubertus-Messen wurden aufgeführt, Jägerbällen wurde der musikalische Rahmen gegeben und in der Heimat wurden Veranstaltungen der Jägerschaft unterstützt. Bei Ferienpass-Aktionen konnten vielen Kindern Wald und Natur nähergebracht werden.

Seit drei Jahren ruht nun die Verantwortung für das Jagdhornbläserkorps Jeverland auf den Schultern der nachfolgenden Generation: Leiter ist Georg Harms, Thorsten Hinrichs ist sein Stellvertreter, Wibke Eckhoff ist musikalische Leiterin.