Jeverland „Sehr erfreulich“: Weihbischof Wilfried Theising gefiel, was er über die gute Zusammenarbeit der katholischen Pfarrei St. Benedikt mit der Stadt Schortens erfuhr. Bürgermeister Gerhard Böhling, Pfarrer Walter Albers und Dechant Andreas Bolten beschrieben die Zusammenarbeit als sehr vertrauensvoll und geprägt von kurzen Wegen.

Was ist Visitation? Die „Bischöfliche Visitation“ ist der offizielle Besuch des zuständigen Bischofs in den Pfarreien. Dabei geht es vor allem um den Austausch zwischen dem Bistum und den verschiedenen Verantwortungsträgern in der Pfarrei. Die Visitation dient vor allem der Kontaktpflege zwischen Bischof und Weihbischof auf der einen und den Pfarreien auf der anderen Seite. Im Mittelpunkt der Visitation steht das Gespräch mit den Seelsorgern, dem Pfarreirat und dem Kirchenvorstand sowie Vertretern der hauptamtlichen Mitarbeiter. Hinzu kommen Gespräche mit Bürgermeistern, Landrat und Vertretern der ev. Kirche. Auch die Feier der Hl. Messe gehört dazu. Nach dem Kirchenrecht soll die Visitation alle fünf Jahre stattfinden. Je nach Größe der Pfarrei sind für den Besuch ein bis drei Tage vorgesehen.

Alle fünf Jahre besucht der Weihbischof seine Pfarreien – Visitation heißt das. Am Mittwoch und Donnerstag war er in der Pfarrei St. Benedikt Jever-Schortens-Wangerland unterwegs, einen Tag lang im Wangerland, einen Tag in Schortens und Jever. Neben den Gesprächen mit den haupt- und ehrenamtlichen Pfarreimitarbeitern gehörten auch Antrittsbesuche bei den Bürgermeistern und beim Landrat zu seinem recht straffen Visitationsprogramm. „Die Urlauberseelsorge ist eine sehr wichtige Aufgabe im Jeverland, in der wir uns finanziell intensiv engagieren“, nennt er eine Besonderheit.

Eine weitere Besonderheit ist, dass es kaum Einrichtungen in katholischer Trägerschaft im Jeverland gibt. Die Ausnahme bildet der katholische Kindergarten in Roffhausen. „Er läuft sehr gut“, betätigten Böhling und Bolten. Die kath. Gemeinde Roffhausen war 2013 der Pfarrei St. Willehad in Wilhelmshaven zugeschlagen worden, geblieben sind Pfarrheim und Kindergarten. „Die katholische Kirche ist durchaus bereit, auch als Träger von Einrichtungen – etwa Kindergärten – in Erscheinung zu treten“, betonte der Weihbischof.

Ihn freut, dass die kath. Gemeinde in Schortens einen Schwerpunkt auf Jugendarbeit legt. Im Advent hatte er eine Gruppe Schortenser Jugendlicher in Vechta empfangen und mit ihnen den Weihnachtsmarkt besucht. „Der Besuch hat mich sehr gefreut“, so Theising. Wichtig sei ihm, dass die katholische Kirche in sozialen Fragen präsent ist. „Das karitative Handeln steht im Vordergrund.“

Bei seinem Besuch beim Landkreis hatte er sich insbesondere über die Entwicklung des St. Johannes-Hospitals in Varel informieren lassen. Das ehemals katholische Krankenhaus gehört jetzt zu den kommunalen Friesland-Kliniken. „Und wie ich erfahren habe, sind die Perspektiven sehr gut“, meint Theising.

Im Gespräch mit den Gremien der kath. Pfarrei St. Benedikt regte der Weihbischof an, den Schwerpunkt Jugend im Pastoralplan weiter auszubauen. Der Pastoralplan ist das Leitbild der Pfarrei, in dem die Entwicklungsziele festgelegt werden.