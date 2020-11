Kerzen und Deko im „Drive in“

Kerzen und andere Produkte der Werkstatt in Jeringhave gibt es in diesem Jahr im „Drive in“. Wegen der Corona-Krise fällt der Tag der offenen Tür aus. Bis Samstag, 28. November, werden werktags von 9 bis 14 Uhr in zwei dekorierten Hütten vor der Werkstatt die Waren angeboten. Auch an den Samstagen, 21. und 28. November, von 11 bis 17 Uhr gibt es die „Kerzen to go“ in den Hütten. Die Werkstatt Jeringhave nimmt auch Bestellungen entgegen für Kerzen, Präsentkörbe und die anderen Produkte unter Telefon 04451/967521. Die bestellten Produkte können in der Werkstatt abgeholt werden oder in den Holzhütten. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen