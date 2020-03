Kirchen: Segen zum Mitnehmen

Die Kirche Cleverns geschlossen – doch keiner bleibt ohne Segen: Alle sind eingeladen, sich beim nächsten Spaziergang in Cleverns einen Segensspruch mit nach Hause zu nehmen. Sie hängen an den beiden Toren zur Kirche Cleverns. Und an der Kirche Sandel wehen Segenssprüche an den Bäumen im Wind. Die Kirchengemeinde freut sich über viele Nutzer dieses Angebotes, „damit wir in Kontakt bleiben und wir unsere Verbundenheit im Glauben spüren“, sagen Pastorin Katrin Jansen und der Gemeindekirchenrat. BILD: