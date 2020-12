Kleine Fichte wächst zum Weihnachtsbaum heran

Bad Zwischenahn

Kein Glühwein zum Mitnehmen Wirte im Ammerland ärgern sich über Verbot von Getränken „to go“

Essen zum Mitnehmen ist erlaubt, der „Glühwein to go“ ist verboten – und so mancher Gastronom von der neuen Corona-Verordnung einfach nur gefrustet. Vor allem, weil Bäckereien den „Coffee to go“ weiter anbieten dürfen.