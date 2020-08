Kleiner Gast begeistert von Live-Musik

„Viel Mühe gegeben und richtig lang gemacht“ haben sich Jugendpfleger Detlef Berger und sein Team vom Jugendhaus für „Rock am Schloss“: Dabei herausgekommen ist ein buntes Live-Musik-Event, das in diesem Jahr, in dem Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen, den jungen und junggebliebenen Zuschauern wenigstens ein Gefühl von Altstadtfest gegeben hat. Berger (Foto rechts in der Mitte mit seinen JuZ-Kollegen Leon Wolf und Martin Harms, im Hintergrund „The Zoundmachine“) machte aber gleich zu Beginn um 16 Uhr klar: Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus. Dazu gab es jedenfalls in der ersten Stunde keinen Anlass: Rund 70 Gäste waren schon einmal begeistert. Darunter die jüngste Musikbegeisterte, die 15 Monate alte Elizabeth, die zusammen mit Katrin Thiesen, Theresa Rusch und Hanna Determann zum Schloss in Jever gekommen waren. Den Anfang des musikalischen Live-Events machte der Act „The Zoundmachine“, darauf folgte die Rockband „Allesdrin“ aus Berlin (oben). Die 14 jungen Bands wechselten sich im Halbstunden-Takt auf zwei Bühnen ab.BILDer: