Landpartie: Rund 20 000 Besucher

Brechend voll am Sonntag – und auch am Montag riss der Besucheransturm nicht ab: Die Organisatoren der Landpartie auf Schloss Gödens rechnen mit rund 20 000 Besuchern, „damit haben wir trotz des witterungsmäßig schlechten Sonnabends nahezu den Besucherrekord des Vorjahrs erreicht“, sagte Carsten Gleich. Der Besucheransturm sorgte für volle Straßen und so manchen Stau, auch einen Unfall hat es gegeben. Gut angekommen sind die neue für die Landpartie erschlossene kleine Insel auf dem Gelände sowie der „Beachclub“ hinter der Orangerie. BILDer: