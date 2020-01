Mariensiel Nachdem der Bürgerverein die dicke Krise im vergangenen Jahr in letzter Minute doch noch gut gemeistert hat, blickt man jetzt optimistisch in die Zukunft. Das wurde am Sonntag beim Neujahrsempfang deutlich.

Die Vorsitzende Tatjana Mundt begrüßte im Bürgertreff am alten Fort allerdings nur eine kleine Runde von Interessierten. Die aber äußerten sich alle sehr positiv über die aktuelle Entwicklung. Im vergangenen Jahr hatte es zunächst so ausgesehen, dass der Bürgerverein auseinanderbrechen könnte und der Bürgertreff, in dem einige regelmäßige Gruppen (Gymnastik, Nähen, Skat, Klönschnack) ihr Zuhause haben, bald nicht mehr zur Verfügung stehen könnte. Diese Entwicklung konnte zum Glück abgewendet werden, „Vielen Dank, das habt ihr gut hinbekommen“, sagte Kläre Bahr, Witwe des früheren langjährigen Vorsitzenden Rainer Bahr und erhielt dafür Applaus. Der Bürgertreff sei schließlich die einzige Örtlichkeit, die noch zur Verfügung stehe, meinte Monika Janssen. Allerdings vermisse man ein Zusammengehörigkeitsgefühl im gesamten Ort, viele neu Hinzugezogene hätten leider wenig Interesse, sich zu integrieren.

Im Vorstand ist man allerdings guter Dinge, das demnächst in den Griff zu bekommen. Als Knackpunkt ist unter anderem ein Fehlen von Aktivitäten für Kinder ausgemacht. Man sei aber auf guten Weg, auch die jüngeren einzubeziehen, meinte Nadin Komorowski, die als Beisitzerin im Vorstand mitarbeitet. Zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben, davon auch etliche, an denen alle Generationen Spaß hatten.

In diesem Jahr steht ein großes Ereignis bevor: der Ort feiert das 450-jährige Bestehen, dazu soll es im Juli ein großes Fest geben.