Weihnachtsfreude in der Tüte: Medernser Wichtel bringen Freude in jedes Haus im Dorf

Mederns Was war das für ein verrücktes Jahr 2020: Alles, was eine Dorfgemeinschaft wie die in Mederns zusammenhält und ausmacht, konnte nicht stattfinden.

„Wir Medernser hoffen, dass die liebgewonnenen Begegnungen in 2021 wieder normaler sein können. In Zeiten wie diesen müssen wir nun aber besonders zusammenrücken“, sagt Christina Harms-Janßen.

Und da die Medernser in diesen Tagen nicht zusammenstehen dürfen, um wie jedes Jahr an der schönen Pütt die Punschabende an den Adventssonntagen zu zelebrieren, entstand die Idee, etwas Dorfgemeinschaft in einer Tüte in die Häuser zu bringen: Die kleinen „Tüten Weihnachten“ entstanden im wesentlichen bei Karin Scholl, die ganz fleißig in ihrer Weihnachtsküche und -Bäckerei war.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Zusammen mit Christina Harms-Janßen wurden die Tütchen liebevoll verpackt und von den Medernser Weihnachtswichteln Elvir Scholl und Janne und Jella Harms-Janßen verteilt – mit entsprechendem Corona Abstand versteht sich.

So gab es ein bisschen Freude für alle Medernser zum 3. Advent.