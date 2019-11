Middoge Middoge ist ein Geheimtipp, wenn es um Kunst und Hobby geht: Schon vor Öffnung der Alten Pastorei standen die Menschen jetzt vor der Eingangstür Schlange. Parkplätze an der Häuptlingsstraße und auf dem Parkplatz an der Kirche waren Mangelware.

Im Dorfgemeinschaftshaus drängten sich die Besucher, um Geschenke für die Liebsten oder einfach nur ansprechende Adventsgestecke oder Weihnachtsbasteleien für den eigenen Bedarf zu erstehen. Daneben gab es Patchwork-Arbeiten, Weihnachtskarten oder Seifen auf medizinischer Basis zu sehen und zu kaufen.

Großen Anklang fanden die grazilen Malereien auf Porzellan sowie Filzprodukte und Textilien oder dekorative Holz- und Drechselarbeiten. Ein besonderer Hingucker waren die leuchtenden Holzkerzen, die auf der Bühne des Hauses aufgestellt waren.

Wieder einmal hatte Organisatorin Bärbel Mielke 13 Aussteller mit ihren Unikaten eingeladen und sorgte damit für einen sonntäglichen Anziehungs- und Ausflugspunkt in Middoge.

Für das leibliche Wohl war sowohl im Haus als auch draußen ebenfalls gesorgt. Leider jedoch hatten drei Aussteller tags zuvor wegen des regnerischen Wetters abgesagt, die sonst einen Außenstand betrieben hätten. Damit stellte sich der geplante Bauernmarkt vor der Pastorei kleiner dar als geplant.

Sie werde sich dafür einsetzen, dass im nächsten Jahr ein großes Außenzelt aufgestellt wird, sagte Organisatorin Mielke. Sie lud zu einem weiteren Kunst- und Hobbymarkt am Sonntag, 24. November, ab 10 Uhr in den Kursaal des Haus des Gastes in Horumersiel ein. Dort erwarten die Besucher an die 40 Anbieter von selbst gefertigten Arbeiten.