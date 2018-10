Middoge Der Heimatbund für niederdeutsche Kultur „De Spieker“ beteiligt sich auch in diesem Jahr mit einem Quizabend an der „6. Plattdüütsch Week in Friesland: Das vergnügliche Quiz beginnt am Freitag, 5. Oktober, um 20 Uhr im Dorftreff Middoge – Alte Pastorei, Dorfstraße 8.

Dann kämpfen je ein Kandidat aus Varel, Bockhorn, Zetel, Sande, Schortens und Wangerland um den Titel „Schienfatt van Freesland – Leuchte Frieslands“. Für die Gemeinde Bockhorn wird Helga Wegener, für die Gemeinde Sande Wanda Weerda, für Zetel Inge Luers und fürs Wangerland Wieland Rosenboom ins Rennen gehen. Die Stadt Jever wird von Christoffer Groninger, Schortens von Meike Baumann und Varel von Günther Brüntje vertreten.

Nicht nur spannende Fragen, sondern auch vergnügliche Spiele, in die auch die Zuschauer einbezogen werden, gehören zum Wettstreit, berichtet Spiekerbaas Rita Kropp. Aufgelockert werden die Quizrunden von der Musikgruppe Dreebladd mit Gesang und humorvollen Plaudereien. Durch das Programm führt Rita Kropp.

Alle Interessierten – ob Plattsnacker oder nicht – sind zu diesem vergnüglichen Abend in Middoge eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 7. Oktober, beginnt dann um 10 Uhr in der St. Martins-Kirche Tettens der Erntedank-Gottesdienst up Platt.