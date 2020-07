Mit Trecker und Pferd: Sillensteder sorgen für sauberes Dorf

Der Bürgerverein Sillenstede hat in einer freiwilligen Aktion Müll rund ums Dorf gesammelt: Rund 15 Freiwillige halfen mit. „Es ist fast wie nach einem Dornröschenschlaf, so langsam kommt wieder Leben ins Dorf“, sagt Bürgervereins-Vorsitzender Hinrich Neumann. Zwar war der Zeitpunkt fürs Müllsammeln eher ungünstig, weil das Gras zurzeit sehr hoch steht – doch wegen der Brut- und Setzzeit bis 15. Juli ging der nachgeholte Frühjahrsputz nicht eher. In drei Teams zogen die Freiwilligen los und sammelten auf den Spazierrouten Deepsdammer Weg, Nadorster und Gummelsteder Straße, Bösselhausen und entlang der Jeverschen Landstraße Müll auf. Mit von der Partie Pferd Martin und Kalli Eilts mit seinem Oldtimer-Traktor. Anschließend gab es für die Helfer eine Bratwurst auf dem Hof von Familie Neumann. „Wir wollten mit der Aktion auch nach außen ein Zeichen setzen, dass wir uns wieder für das Dorf stark machen“, erklärt der Vorsitzende. BILD: