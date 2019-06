Moorwarfen Das zweite Wochenende im Juni alle zwei Jahre hat Moorwarfen fest verplant: dann ist Dorffest angesagt. In diesem Jahr wird das 20. Fest gefeiert, die Organisatoren haben die Vorarbeiten weitgehend abgeschlossen – nun läuft der Endspurt: Am 22. und 23. Juni wird kräftig gefeiert. Und zwar diesmal auf dem Gelände von Meyer Landschaftsbau und mit einem „kleinen Markt im Park“, Oldtimer-Treffen, einem historischen Feldtag und spannendem Kinderprogramm.

Am Freitag, 21. Juni, soll das Dorf geschmückt werden, dazu treffen sich alle Helfer und Helferinnen um 15 Uhr beim „Old Schoolhus“.

Dorffest-Programm Samstag, 22. Juni:

• ab 10 Uhr Anreise der Oldtimer

• 19 Uhr Einlass zum Tanz mit DJ Nils und den Line Stars Sonntag, 23. Juni:

• 8 Uhr, Frühstück im Festzelt

• 9 Uhr, Umzug des Spielmannszugs vom Old Schoolhus zum alten und neuen Brunnenmeister und Brunnen an der B 210, Wasserprobe und Amtswechsel

• 12 Uhr, Oldtimer-Gottesdienst, danach Auftritt des Kindergartens

• 13 Uhr, Mittagessen

• 14.30 Uhr, Shantychor Moorwarfen den ganzen Tag gibt es Kinderprogramm, einen Markt und Vorführungen der Meyer-Mitarbeiter sowie einen historischen Feldtag. Von Moorwarfen-Ort fährt ein Shuttle-Bus im Viertelstunden-Takt zum Festgelände und zurück: Samstag 18.30 bis 20 Uhr und 0.30 bis 2 Uhr; Sonntag 10.30 bis 11 Uhr und 16 bis 17 Uhr.

Das Fest startet dann am Samstag, 22. Juni: Ab 10 Uhr erwartet das Orga-Team aus Kerstin Eikens, Marcel Vogt, Petra Schüssler, Klaas Meyer-Hardieck und natürlich Dorfgemeinschafts-Vorsitzender Helga Meyerhofer die Anreise von Oldtimern.

Einlass zum Tanzabend ist ab 19 Uhr. Für die richtige Musik und Stimmung sorgt DJ Nils, gegen 21 Uhr kommen die Sander „Line Stars“ vorbei. Natürlich gibt es auch wieder eine Tombola mit vielen Preisen.

Nach einer wahrscheinlich kurzen Schlafpause geht es am Sonntagmorgen schon um 8 Uhr weiter – mit Frühstück im Festzelt. Der Spielmannszug Sillenstede marschiert dann ab 9 Uhr mit Musik vom „Old Schoolhus“ zur amtierenden Brunnenmeisterin Petra Schüssler, mit ihr weiter zu ihrem Nachfolger und anschließend zum Brunnen von Harry Siuts an der alten B 210. Dort erfolgen die Einführung des neuen Brunnenmeisters und die obligatorische Wasserprobe. Vor zwei Jahren war in Petra Schüssler zum allerersten Mal eine Frau Brunnenmeister in Moorwarfen geworden:

Um 12 Uhr beginnt dann der Oldtimer-Gottesdienst mit dem Posaunenchor im Festzelt. Und danach haben die Kinder des Kindergartens Moorwarfen ihren großen Auftritt.

Die Küchen in Moorwarfen können an diesem Tage kalt bleiben, denn ab 13 Uhr gibt es Mittagessen. Ein Konzert des Shantychors Moorwarfen ab 14.30 Uhr sowie Kaffee und selbst gebackener Kuchen bilden den Abschluss des 20. Dorffestes.

Den ganzen Tag über stehen die Mitarbeiter des Landschaftsbaubetriebs Meyer für Fragen und Infos zur Verfügung. Und sie tragen mit Vorführungen etwa ihrer Seilkletterkünste zum Programm bei.

Für die Kinder stehen ein Karussell, eine Wurfbude, ein Schminkstand und ein Tret-Trecker-Parcours auf dem Programm.