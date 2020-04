Online-Veranstaltung: Live-Party fürs eigene Wohnzimmer

Moorwarfen Bereits vor rund zwei Wochen hatte der Veranstaltungstechniker Benjamin Rocchi aus Moorwarfen die Idee: Er will auch in Corona-Zeiten mit seiner Musik für Stimmung – allerdings ohne Publikum und Tanzbegeisterten auf der Disco-Fläche, sondern für die Menschen, die zu Hause bleiben wollen oder müssen und trotzdem ein wenig Party-Feeling gebrauchen können.

Am 2. Mai soll es eine bunte Familienshow geben. Mit dabei sind Sängerin Vanessa Benjamins, Wein & Charme präsentiert „Wein aufm Deich“, Bridges & Hooks, Fitness zu Hause mit Sabrina Weidemann, Feuershow von Inflammatio Saltans, Cocktail-Vorführung von BroCocktails und viele Überraschungen. Im Anschluss gibt es Musik von DJs der Region. Auf der Facebook-Seite können sich auch Künstler bei Benjamin Rocchi melden. Die Samstagabend-Show wird als Stream über Facebook, Youtube und Twitch kostenlos zur Verfügung gestellt. Bis dahin ist die Terrassen-Disco vom 18. April weiterhin abrufbar. www.facebook.com/wirfuereuch-105445951137314/

Also drehte Rocchi seine Mucke kräftig auf, filmte sich und Kollegen am Turntable – und die Sause konnte losgehen. Das rief auch prompt die Ordnungshüter auf die Matte, die gerufen worden waren, weil bis in die Dörfer ringsherum die Musik zu hören war und vermutet wurde, es würde eine so genannte „Corona-Party“ stattfinden. Statt aber eine Gruppe Menschen in geselliger Runde anzutreffen, stand nur Rocchi da, der klarstellte: Die Party findet nicht hier, sondern in den Wohnzimmern der Menschen daheim statt.

• Wir für euch

„Am 11 April entstand die Idee zu dem Ganzen“, erzählt Benjamin Rocchi. „Eigentlich wollte ich mein Equipment mal wieder rausholen und da dachte ich mir ,Benny, weißte was: Stellst mal ne Kamera davor und bringst das live auf Facebook!‘ So kam dann eins zum anderen.“

Und so gibt es nun jeden Samstagabend unter dem Motto „Wir für euch“ eine exklusive Online-Veranstaltung per Streaming auf Facebook, Youtube und Twitch. Gefragt sind dafür Sänger, Comedians, Zauberer, Bands, Duos oder andere Künstler, die sich über die virtuelle Plattform vorstellen möchten.

„Sie alle haben die Möglichkeit, mit mir und meinen Kollegen den Menschen in der Region einen schönen Abend zu schenken und sich bekannt zu machen“, sagt der Unternehmer. Das Besondere daran: Alle Künstler machen das gagenfrei. Aber bei Künstlern, die ihre eigene Musik oder Performance bieten, dürfte es ja keine Probleme geben.

Am vergangenen Samstag ging es um 18.15 Uhr los mit Tanzschritten für den Abend, angeleitet durch die Tanzlehrer Katja und Gunnar von Oehsen aus Varel. Marc Gensior aus Wilhelmshaven sang live zur Gitarre, daraufhin gab DJ PD sein Können zum Besten. Rock-Fans konnten zur späteren Stunde mit DJ Rocky beim Headbangen die Haare fliegen lassen. Und zum Abschluss spielte Benjamin Rocchi vorab geschickte Musikwünsche.

• nächste Party im Mai

Der Familienvater verdient durch die Aktion nichts, zurzeit liegt sein Gewerbe auf Eis. Trotzdem macht er es gern, denn: „Alle möglichen Veranstaltungen in der Region sind ja abgesagt, darüber braucht man nicht reden. Daher möchte ich trotz Corona ein wenig Spaß nach Hause bringen.“

Wie es für Samstag, 2. Mai, ausschaut, verrät Rocchi schon. „Wir sind zwar noch in der Planung und müssen uns nun über den Aufbau abstimmen. Es wird wieder viele verschiedene Live-Auftritte geben.“ Er freut sich riesig über den großen Zuspruch, den seine Online-Veranstaltung hat.

Aber die Sicherheit steht natürlich auch hier über den Faktor Spaß: „Auch bei der nächsten Live-Veranstaltung werden alle Künstler allein kommen und es gibt keine Party bei mir zu Hause“, versichert Rocchi: „Jeder Künstler hat an dem Abend einen bestimmten Zeitabschnitt, an dem er hier sein wird. Es wird immer ein Abstand zwischen uns geben, damit wir uns nicht gegenseitig einem Ansteckungs-Risiko aussetzen. Das Ganze dient dazu, die Langeweile am Samstagabend zu vertreiben – aber natürlich unter Einhaltung der Regeln.“