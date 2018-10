Neuenburg Europaweit rund 120 Konzerte im Jahr spielt das Duo „Café del Mundo". Jan Pascal und Alexander Kilian entführen nun auch die Neuenburger in die magische Welt des Flamenco. Bei ihrem Konzert am Samstag, 13. Oktober, in Neuenburg verbinden sie Virtuosität mit musikalischem Feingefühl zu einer intensiven Liebeserklärung an das schönste Instrument der Welt: die Gitarre.

Das Konzert ist Teil der Neuenburger Gitarrentage und beginnt um 20 Uhr in der neuen Halle des Autohauses Penning. In der Pause werden – passend zur Musik – spanischer Wein und Snacks angeboten. Ferner besteht in der Pause für die Gäste die Möglichkeit, sich einige spannende Instrumente aus den Werkstätten der Oldenburger Gitarrenbauer Daniel Stark und Alexander Voss anzuschauen.

Im Vorprogramm wird der junge Fingerstyle-Gitarrist Simon Wahl aus Österreich die Gitarre von einer anderen Seite präsentieren. Er lebt in Wien und ist ein gefragter Solist. Karten für das Konzertereignis gibt es unter Tel. 04453/935299 und unter Tel. 04488/9382.

Jan Pascal, Jahrgang 1975, entstammt einer Musikerfamilie. Seine erste Gitarre erhielt er von seinem Großvater in Spanien, den ersten Unterricht von einem Onkel. Er wuchs bei seiner schlesischen Großmutter Edeltraud Bonk (Sopranistin und Kirchenmusikerin) auf. Später besuchte er das Musikinternat Münsterschwarzach und gründete 1996 sein eigenes Tonstudio. Alexander Kilian, Jahrgang 1987, gilt als gitarristisches Wunderkind. Seine multikulturelle musikalische Ausbildung erhielt er bei Zaza Miminoshvili. Im Alter von 15 Jahren gewann er seinen ersten internationalen Wettbewerb mit dem Stück „Guajiras de Lucia“ von Paco de Lucia. Es folgten zahlreiche Meisterkurse in aller Welt. 2011 erhielt er das künstlerische Diplom im Fach Jazz-Gitarre.

Das Eröffnungskonzert zu den Neuenburger Gitarrentagen findet am Mittwoch, 10. Oktober, statt. Das weltweit in der Gitarrenszene hoch angesehene „Duo Melis“ spielt klassische Gitarrenmusik. Beginn ist um 20 Uhr in der Schlosskapelle Neuenburg. Es gibt auch für dieses Konzert noch einige Karten.