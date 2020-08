Auszeichnung: „Bronzener Homer“ für Krimi des Autorenduos Gitta Edelmann und Regin Kölpin

Schwei-West

Urlaub In Stadland Eine Ferienoase für glückliche Hunde

Mit 66 Jahren fing für Bärbel Kraft ein neues Leben an: als Gastgeberin für Urlauber mit Hund in ihrem Gästehaus in Schwei-West in der Wesermarsch. Heute, mit 76, sagt sie: „Das hätte ich 20 Jahre früher machen sollen.“