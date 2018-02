Neustadtgödens Wer was bewegen will, muss in die Politik. Kurz vor dem 80. Geburtstag wird Martha Hampel (Therese Blitz) das klar. Grund dafür ist Else Siegreich (Hanne Oncken), die ihren Freundinnen vom Häkelbüdelclub Martha, Meta Grütze (Lydia ter Haseborg) und Gesine Ringelnatz (Karen Blitz) ins Gewissen redet: Sie sollen mehr Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen.

Zum 30-jährigen Bestehen des Häkelbüdelclubs in Neustadtgödens präsentierte das Frauen-Quartett eine furiose plattdeutsche Komödie aus der Feder von Therese Blitz: „Up einmol büst du 80 Johr – na und?!“ Erstmals wurden aktuelle politische Bezüge eingearbeitet, was im Publikum sehr gut ankam. Die Besucher im ausverkauften Gemeindehaus in Neustadtgödens amüsierten sich prächtig.

Die Freundinnen sind sich einig: Else muss für den Gemeinderat kandidieren, dazu muss eine neue Partei her: Die TTVL (Tolle Typen vom Lande). Die angestammten Organisationen bieten schließlich viel zu wenig Aussicht auf Erfolg, bei der CDU wird Angela so schnell den Thron nicht räumen und die SPD fährt schon mal mit Schulz eine ganz falsche Schiene – hätten die man auf Schulz aus Würselen verzichtet und lieber Olaf aus Tichelboe rangeholt, dann wäre die Geschichte mit dem Kanzleramt längst paletti, meint Martha. Also gibt’s bald eine neue Partei in Sande, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Doch dazwischen muss auch noch Marthas 80. gefeiert werden. Es geht in ein Nobelrestaurant – und wie das läuft, kann man sich wohl denken: die Landpomeranzen kommen mit Schneckenragout und Kaviar nicht so richtig klar. Und Gemüse „al dente“ ist auch so gar nicht nach ihrem Geschmack. Da muss am Ende doch noch das Leberwurstbrot herhalten, sonst würden die Freundinnen glatt verhungern.

Das Publikum hatte reichlich Spaß, das Quartett auf der Bühne mag aber auch hier und da ein wenig Wehmut ergriffen haben – war es doch die letzte Premiere an diesem Ort. Aus dem Gemeindehaus wird eine Kindertagesstätte.

Doch es gibt einen Lichtblick: Bürgermeister Stephan Eiklenborg lud die Gruppe ein, die nächste Premiere im Dorfgemeinschaftshaus in Cäciliengroden zu feiern – da gebe es sogar mehr Platz. Die Aufführungen des Häkelbüdelclubs sind nämlich ein Selbstläufer, der „Gemütliche Nachmittag“ bei Kaffee, Tee, Kuchen und Theater war wieder ruckzuck ausverkauft.

Auch für die weitere Aufführung am 17. Februar gibt es keine Karten mehr.