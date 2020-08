Corona-Zeit: Bunte Steine an den Weg gelegt

Neustadtgödens Der Lock-Down durch die Corona-Pandemie führte zu einer ganzen Reihe neuer Ideen. Es entstand unter anderem eine Art „Steine-Fieber“. Das hat natürlich auch Neustadtgödens erreicht, am Wanderweg beim Sportplatz hat Sabrina Lehmann eine Steinschlange initiiert, die schon eine beachtliche Länge erreicht hat – aber der Ausbau ist ins Stocken geraten.

Unter dem Motto „Wir gehen durch die Corona-Krise – Zusammen sind wir stark“, hat Sabrina Lehmann bereits im April eine Idee aufgegriffen, die sie in Bad Zwischenahn entdeckt hatte und von der sie und ihr siebenjähriger Sohn Rajan gleich begeistert waren. „Wir machen einfach alles etwas bunter“, hatten die beiden beschlossen, selber die ersten Steine bemalt und ausgelegt. Ganz schnell waren weitere hinzugekommen. „Ich bin selber eine begeisterte Malerin und finde es toll, dass so viele Leute mitmachen“, sagt die junge Mutter. Beim Malen könne sie gut entspannen, auch Sorgen über die Zukunft mit Corona ließen sich so einfacher bewältigen.

Mittlerweile geht es aber nur noch zäh voran mit dem Wachstum, Sabrina Lehmann würde sich aber wünschen, dass die bunt bemalten Steine eines Tages in diesem Jahr doch noch bis zur Brücke reichen. Jetzt, in den Sommerferien, ergreift die Kinder vielleicht doch hier und da mal die Langeweile, so dass sie Lust haben, neue Steine zu gestalten.

Beim Spaziergang sollte man sich einmal Zeit nehmen, und die bunt bemalten Steine anschauen: „Es sind richtige Kunstwerke dabei“, freut sich die junge Mutter. Sie weist darauf hin, dass alle Steine, die hier ausgelegt werden, am besten lackiert werden sollten, denn nur so sind die Farben beständig und werden noch lange die Spaziergänger erfreuen. Lehmann hofft, dass es später gelingen kann, die bunten Steine in den Weg zu integrieren. Vorerst wurde sie aber schon in den sozialen Medien in eine internationale Gruppe aufgenommen.