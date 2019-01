Neustadtgödens Eigentlich ist die Kirchstraße in Neustadtgödens mit ihren 480 Metern fünf Meter zu lang, aber man kann ja auch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen: In diesem Jahr wird Neustadtgödens, das mal als Frieslands schönstes Dorf ausgezeichnet wurde, 475 Jahre alt. Ende Juni soll es dazu ein langes Jubiläumswochenende geben.

Konzerte und Volkslauf

Die Kirchstraße soll dabei eine zentrale Rolle spielen; nicht nur weil sie sich mitten durch den Ort zieht, sondern auch wegen ihrer Länge, die nahezu passgenau gemacht ist für dieses Jubiläum: Die Straße soll zu einer Art historischer Zeitleiste werden, so die Überlegung des aus Vereinen und Gemeinschaften des Ortes zusammengesetzten Festkomitees.

Ein Meter entspricht dabei einem Jahr. An den besonderen Wegmarken und Ereignissen der Dorfgeschichte soll es Schautafeln und kleine Stände oder szenische Darstellungen geben, die von den Geschehnissen in der Dorfgeschichte berichten.

Der genaue Ablauf des Festwochenendes steht noch nicht fest, die Organisatoren sprudeln vor Ideen und schauen, was sich davon alles umsetzen lässt. Gefeiert werden soll vom 27. bis zum 30. Juni. Und ein Höhepunkt soll die Neuauflage der Deutschen Ausrufer-Meisterschaften sein.

Geplant ist zudem eine Ausstellung im Landrichterhaus von Neustadtgödens, die sich in diesem Jahr besonders intensiv mit der Ortsgeschichte befasst. Eröffnet wird das Landrichterhaus zwar schon im Frühjahr, eine offizielle Eröffnung mit Festreden und Vorträgen zur Ortsgeschichte soll es zum Start ins lange Jubiläumswochenende geben.

Als Idee kursiert auch der Gedanke, den oder die älteste Dorfbewohner(in) zu ehren und vielleicht auch jemanden, der im Juni 47,5 Jahre alt ist – und somit jetzt im Dezember/Januar seinen 47. Geburtstag gefeiert hat.

Vorgesehen ist auch ein Kunsthandwerkermarkt, für den noch Hobbykünstler gesucht werden, so Hilke Arnold vom Heimatverein Gödens-Sande. Interessenten können sich unter Tel. 04422/95 88 35 bei Sebastian Janßen von der Gemeinde Sande melden.

Beteiligt an den Jubiläums-Feierlichkeiten sind auch die Kindergärten und die Grundschule, sagt Schulleiterin Maike Kreutzburg. Ein kleines Theaterstück und Lieder werden einstudiert.

Logo fürs Jubiläum

Zum Jubiläum haben Susanne Wurm und und ihr Sohn Felix Wurm aus Neustadtgödens auch ein Logo kreiert. Das wird in diesen Tagen als Aufkleber verteilt und soll bereits für das Fest werben.

Feierlichkeiten zum 475-jährigen Bestehen Neustadtgödens’ Vor allem soll zur 475-Jahr-Feier natürlich gefeiert werden: Für Freitag (27. Juni) ist ein bunter Abend im Festzelt auf der Pferdeschlemme geplant mit gemeinsamen Essen, mit Musik der Sänger vom Schwarzen Brack und ei­nem Folk-Konzert. Am Samstag (28. Juni) soll der Volkslauf von Neustadtgödens – eine Art Dorfrallye mit Spielstationen – wieder aufleben, am Abend folgt eine weitere Fete im Festzelt mit Siegerehrung, Partymusik, Tombola und Überraschungen. Der Fest-Sonntag (30. Juni) ist mit der historischen Meile, dem Kunsthandwerkermarkt, der Ausrufermeisterschaft und dem Festumzug Dorf der Haupttag des Jubiläumswochenendes. Mit dabei sind auch Spielmannszüge aus Marx und Zetel-Neuenburg. Auch die Ortswehr Gödens will das Jubiläumswochenende für einen Tag der offenen Tür nutzen und ihr bis dahin fertiggestelltes erweitertes Feuerwehrhaus präsentieren. Organisatorisch laufen die Fäden für das Jubiläum bei der Gemeinde Sande, dem Heimatverein Gödens-Sande, der Feuerwehr und dem Boßelverein zusammen. Zur Einstimmung auf das Jubiläum gibt es am 13. Februar und 13. März sowie am 3. und 17. April Filmvorführungen im Neustädter Stübchen: Dort wird um 19 Uhr das Freilichtschauspiel gezeigt, das vor 25 Jahren anlässlich des 450-jährigen Dorfjubiläums inszeniert wurde.