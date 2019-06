Das Leben der Müller war kein Zuckerschlecken

Mühlen sind die ältesten Maschinen der Menschen und mit ihnen ist schon vor mehr als 2000 Jahren Getreide verarbeitet worden, sagte Edzard de Buhr vom Arbeitskreis Schlachtmühle beim Mühlenrundgang. Die ersten Windmühlen in Deutschland gab es im 11. Jahrhundert, die Schlachtmühle steht seit 1887. Jevers Mühle ist nicht nur ein technisches Denkmal, es prägt auch das Landschaftsbild; die Achse Schlachtstraße-Schlachtmühle wurde bedauerlicherweise durch ein hohes Gebäude zerstört.

Der Mühlentag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst: Diakon Fredo Eilts und Pfarrer Walter Albers zelebrierten ihn, der Posaunenchor Jever spielte dazu. „Das Angebot wird genauso gut angenommen wie 2018 und wir haben Glück mit dem Wetter“, so die engagierten jeverschen Mühlenfreunde. Auch die stündlichen Führungen waren gut besucht. „Und die Leute sind sehr interessiert und fragen nach.“ Natürlich drehten sich auch die Flügel.

Eine ganze „Schüttung“ an Müllerwissen verteilt Holger Krahe an die Zuhörer: So wie der Handwerker für Stein und Holz unterschiedliche Bohrer verwendet, setzt der Müller unterschiedlich harte Mahlsteine zum Schroten und Mahlen ein. Bevor er das gedroschene Korn in die Holztrichter füllt, läuft es durch die Reinigungsanlage, einen von einer Turbine angetriebenen Windstromkanal, an dem das Getreide vorbeirieselt. „Alles, was leichter ist, wird weggeblasen und abgesiebt, und der Müller empfängt immer das gereinigte Getreide.“

Die historische Technik ist in vollem Betrieb zu sehen und hat nichts von ihrer Funktionalität verloren. Erst bei einem Vergleich der Leistung zeigen sich die technischen Sprünge: Was die Schlachtmühle in einem Jahr schaffte, produziert eine moderne Industriemühle in einer Stunde, so Krahe. Das Leben der Müller war kein Zuckerschlecken, das dürfe nicht vergessen werden, auch wenn alles „ruhig“ wirke. So legte ein Müller damals pro Tag ungefähr 600 Höhenmeter zurück. Und das nicht mit einem leichten Rucksack, sondern mit einem Sack von ungefähr 20 Kilo auf dem Buckel.