Neustadtgödens An Kultur lässt sich prima sparen, vielleicht merkt’s ja keiner. Zumindest ist der Aufschrei nicht so laut, wie bei manch anderen Projekten, an denen man den Rotstift ansetzen muss. Wie in vielen kulturellen Einrichtungen landauf landab ist nun auch das Museum im Landrichterhaus von Sparzwängen betroffen.

das Museum im Landrichterhaus Neustadtgödens Die Saison 2018 im Museum im Landrichterhaus Neustadtgödens beginnt am 22. März und endet am 28. Oktober. Das Museum ist dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das Landrichterhaus und die Gemeinde Sande bieten auch in der neuen Saison Kostümführungen zur Orts- und Religionsgeschichte mit Werner Kleinschmidt als Graf Burchard Philipp von Frydag, als Täufer Hinrich Krechting oder jüdischer Lehrer Simon Rosenstein sowie mit Ausrufer Hinrich Janßen und dem Koyer (Deichbauer) Dirk Arnskötter an. Infos und Kontakt unter Tel. 04422/95 88 35.

„In diesem Jahr wird es im Landrichterhaus keine Sonderausstellung geben“, sagte Stephan Horschitz vom Zweckverband Schlossmuseum am Dienstag in Neustadtgödens. Gemeinsam mit Isabella Schmitt von der Gemeinde Sande und Bürgermeister Stephan Eiklenborg gab Horschitz einen Ausblick auf die neue Saison. Die beginnt am Donnerstag, 22. März, ohne großes offizielles Eröffnungszeremoniell.

„Wir spüren den Sparzwang sehr deutlich“, sagte Horschitz. „Deshalb gehen wir in diesem Jahr mit dem Landrichterhaus wieder mehr zurück zu den Wurzeln.“ Die Dauerausstellung zur Geschichte der Herrlichkeit Gödens und der einzigartigen Religionsgeschichte des Ortes wurde überarbeitet.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt in diesem Jahr auf Neustadtgödens’ Bedeutung als Wirtschafts- und Handelsort und auf bedeutende Persönlichkeiten, die eng mit Neustadtgödens verbunden sind. Und von denen gibt es so einige, berichtet Horschitz: Neben Dichterin Dorothea Fuhrken und Hinrich Krechting aus der Täuferbewegung nennt er den Begründer der deutschen Siedlerbewegung in Texas Friedrich Dirks.

Beteiligen wird sich das Museum im Landrichterhaus, das in den vergangenen Jahren jeweils bis zu 3000 Besucher hatte, am Internationalen Museumstag am 13. Mai und am Denkmalstag am 9. September. Auch wird es in diesem Jahr wieder Kostümführungen geben, bei den die Besucher die Besonderheiten des Ortes, der im nächsten Jahr sein 475-Bestehen feiert, kennenlernen können. Offene Führungen wird es etwas weniger geben, aber weiterhin können Gruppen solche Führungen bei der Gemeinde (siehe Infokasten) anfragen.

Auch in der Reihe gastlich-historisches Neustadtgödens wirkt das Landrichterhaus wieder mit. Geplant sind laut Horschitz „Gästeführungen an Orte, zu denen man sonst nicht so einfach hinkommt.“