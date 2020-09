Noch Karten für Konzerte zu haben

Für den Vareler Mittwoch Live an diesem Wochenende sind für Freitag und Samstag noch Karten zu bekommen. Das Konzert am Sonntag wurde aber abgesagt. In der Corona-Pandemie finden die Konzerte dieses Jahr anders als sonst statt: Statt wöchentlicher Konzerte treten am Wochenende Bands auf dem Schlackeplatz an der Windallee auf. Am Freitag spielen ab 18 Uhr „New Hot Stuff“ Rock-Oldies, ab 20 Uhr steht „Mexxis“ (Bild) auf der Bühne und veranstaltet eine Zeitreise durch die Rockmusik. Am Samstag gastiert von 20 bis 22 Uhr das Deutschpop- und Schlager-Duo „Die JunX“ in Varel. Karten gibt es bei Nordwest-Ticket oder unter www.varel.de/stadtmarketing. BILD: