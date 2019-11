Obenstrohe Bereits zum zwölften Mal lädt der TuS Obenstrohe am ersten Adventswochenende zu seinem Weihnachtsmarkt an und in der Sporthalle an der Plaggenkrugstraße ein. Das Organisatoren-Team aus Andreas Freiheit, Claudia Rohlfs und Holger Katmann hat zusammen mit vielen fleißigen Helfern alle Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt getroffen. Auf diesem warten auf die Besucher nicht nur einige Stände rund um die Sporthalle, sondern auch ein Kunst- und Hobbymarkt in der Halle.

Bevor es losgeht, schmücken Kinder des Obenstroher Kindergartens am Freitag, 29. November, noch den Weihnachtsbaum. Am Samstag, 30. November, wird der Weihnachtsmarkt um 15 Uhr eröffnet und um 19 Uhr wieder geschlossen.

Am Sonntag, 1. Dezember, beginnt der Markttag bereits um 11 Uhr. Die Marktorganisatoren und die Kirchengemeinde Obenstrohe laden zu einem weihnachtlichen Gottesdienst mit Pastor Edgar Rebbe ein, der vom Zeteler Gospelchor „Go-Zet-Singers“ unter der Leitung von Christel Spitzer unterstützt wird. Ab 12 Uhr beginnt das Markttreiben. Auch der Nikolaus wird am 1. Advent dabei sein. Er hat sich für 15 Uhr angekündigt. Der Markt endet an diesem Tag um 18 Uhr.

Viele Sparten des Vereins sowie andere örtliche Vereinigungen beteiligen sich an beiden Tagen mit Essens-, Getränke- und Spielangeboten in den Buden und in der Sporthalle. Für die jüngsten Besucher wird sich auch in diesem Jahr wieder das Kinderkarussell drehen.

In der Sporthalle können die Besucher auf dem Kunst- und Hobbybasar an den mehr als 40 Ständen weihnachtliche Geschenkideen finden, um ihren Liebsten und sich selbst eine Freude zu machen. Die Cafeteria lädt zudem zu Kaffee, Tee, selbst gebackenem Kuchen und zum Klönen ein.