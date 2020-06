Musikalische Vesper: Orgel und Violinen in Pakens

Pakens Lange gab es kein Konzert in der Kirche Pakens – doch mit Maske ist das nun wieder möglich: Am Samstag, 4. Juli, beginnt um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche eine „Musikalische Vesper“ mit Professor Ortwin Benninghoff. Das Konzert „Hommage à Beethoven“ steht im Zeichen des 250. Geburtstags des Komponisten. Benninghoff wird dabei an der Orgel von Oksana Popsuy und Oleksandr Babintschuk auf Violinen begleitet.

Der ehemalige Dozent für Klavier und Orgel gründete das „Ensemble Neue Musik“, ebenso die Reihe „Akademische Konzerte“.

Festes Mitglied des Kiewer Orgeltrios ist Oksana Popsuy. Sie studierte an der Nationalen Tschaikowsky-Akademie der Ukraine. Seit 2002 ist sie erste Geigerin der Kiever Kammerakademie. Oleksandr Babintschuk, der das Trio vervollständigt, studierte ebenfalls an der Tschaikowsky-Akademie. Danach war er Mitglied des Kiever Kammerorchesters und des Orchesters der Nationalen Oper der Ukraine. Er ist Konzertmeister der Kiever Kammerakademie.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende für die Musiker wird gebeten.