Posaunenchor Cleverns-Sandel verkündet die Osterbotschaft

Nach dem Glockengeläut um 11 Uhr ertönte am Ostersonntag vor der Clevernser Kirche das Lied „Christ ist erstanden“: Der Posaunenchor Cleverns-Sandel setzte so die Aktion „Ostern vom Balkon“ um, zu der das Posaunenwerk am höchsten christlichen Feiertag aufgerufen hatte. Die Bläserinnen und Bläser „posaunten“ die Botschaft von der Auferstehung von der Kirchwarf in die Welt hinaus.

Auch wenn wegen Corona derzeit vieles abgesagt wird: „Ostern findet statt“, erklärte Chorleiter Hermann Janssen. Die Chormitglieder und die Zuhörer wahrten Abstand und bei vielen Häusern um die Kirche öffneten sich Fenster und Türen. Dem Osterlied „Er ist erstanden, Halleluja“ folgten noch einige Osterchoräle und die Osterbotschaft endete mit dem Segenslied „Komm Herr segne uns“. Bereits am Gründonnerstag spielten die Bläserinnen und Bläser im Schlossgarten für die Bewohner des Sophienstifts, am Karsamstag dann im Marianne-Sternberg-Haus. Von der Kirchwarf verlas Hermann Janssen das Osterevangelium und Pastorin Katrin Jansen erteilte den Segen. Ineke und Oke Eggers hatten den Aufgang mit einem Regenbogen bemalt. Am Kirchentor waren Tütchen mit Süßigkeiten angebracht und in einem Korb lagen Osterkerzen mit einem Gruß bereit. BILD: