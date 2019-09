Prächtiger Kostümfilm über Molière

Der Verein für Kunst und Wissenschaft (Kuwi) zeigt zur Eröffnung seines Kinoprogramms am Montag, 30. September, um 19.30 Uhr, in der Aula des Vareler Gymnasiums die französische Filmbiografie „Molière“. Der Eintritt ist für Kuwi-Mitglieder frei und beträgt für Nichtmitglieder fünf Euro. Ein Vorverkauf findet nicht statt. Die Kasse öffnet bereits um 19 Uhr. Zum Film: Im Paris des Jahres 1645 muss der junge Schauspieler und Dichter Molière mit seiner Theatertruppe Bankrott anmelden. Als er seine Schulden nicht bezahlen kann, wird er verhaftet und in ein Gefängnis gebracht. Ein Unbekannter befreit ihn und bringt ihn zu einem reichen Kaufmann. Der verspricht, die Schulden zu begleichen, wenn Molière ihm mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten hilft, die Marquise Célimène zu erobern. Wie Molière in seinen Komödien („Tartuffe“, „Der Bürger als Edelmann“, „Der Menschenfeind“, „Der Geizige“) entlarvt Regisseur Laurent Tirard die Brüchigkeit menschlicher Moralvorstellungen und Tugenden, die hinter der glänzenden gesellschaftlichen Fassade deutlich wird. In den Hauptrollen sind Romain Duris als Molière sowie Fabrice Luchini, Laura Morante und Ludivine Sagnier zu sehen.BILD: