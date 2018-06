Rallenbüschen Einen ganzen Tag lang konnten sich hunderte Kinder mit ihren Eltern beim ersten Familienfest in Varel austoben. Als Kulisse für die entspannte Feier diente der Garten der Gaststätte „Zur Linde“ in Rallenbüschen. „Bei uns kann man hinter jeder Ecke etwas Neues entdecken“, sagte Wilhelm Schwanken von der Oldenburger Spielefeuerwehr, der das Fest zusammen mit der Varelerin Melesha Tilbayne organisiert hat. Zwar hielt das anfangs schlechte Wetter offenbar doch einige Gäste fern, dafür füllte sich das Gelände in den frühen Nachmittagsstunden zunehmend. „Wir wollen das im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholen“, erklärte Wilhelm Schwanken gegenüber der NWZ.

