Rallenbüschen Trotz kühlem und beinahe herbstlichem Wetter zog es am Samstag viele Fans der Reggae-Musik in Diedel Klövers Skulpturengarten nach Rallenbüschen. Die Jamaikanerin Gracy hatte zum 14. Mal zu „Gracy’s Bash“ eingeladen.

Außer „Sista Gracy And The Yardy Crew“ betraten wieder bekannte Reggae-Größen aus der ganzen Welt die Bühne. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung in ganz Deutschland einen Namen gemacht – die Gäste kommen nicht nur aus der Gegend, sondern nehmen zum Teil weite Anreisen in Kauf. Viele reisten mit Zelt an und schlugen auf der benachbarten Wiese von Landwirt Kohlrenken ihre Zelte auf. „Wir haben das Grünland vorher gemäht und stellen unsere Flächen auch als Parkplatz zur Verfügung“, sagte er. Und das war angesichts Hunderter Besucher auch notwendig. Auf dem Zeltplatz machte es sich auch eine große Gruppe treuer Gracy-Fans gemütlich. 14 ehemalige Schulfreunde, die mittlerweile überwiegend in Hamburg und Münster wohnen, treffen sich regelmäßig bei solchen Konzerten. „Manchmal ist es schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen, aber den Gracy-Termin halten wir uns immer frei.“

Auch Birgit und Hans aus Sande waren schon mehrmals dabei. „Diese Musik hören wir gern, im Radio ist die ja selten, deshalb haben wir so einige Reggae-Platten.“ Ebenso kommt Elisabeth Eichhorn aus Varel fast regelmäßig zu den Konzerten. „Mich zieht der Rhythmus mit und hier gibt es wirklich gut gemachte Live-Musik“, sagte sie am Samstagabend. Erstmals waren Sofia, Fabrienne und Angelique aus einer Jugendwohngruppe in Rastede in Rallenbüschen. Ihre Betreuerin Saskia sagte: „Ich kenn’ die Veranstaltung und dachte, das wäre was für meine Mädels.“ Und so war es dann auch, sie hatten, wie die vielen anderen Besucher, jede Menge Spaß. Die Musik, jamaikanisches Essen und ausgefallene Karibik-Drinks begeisterten die Gäste, die verschiedener kaum sein könnten. Alt und Jung feierten in familiärer Atmosphäre friedlich miteinander.