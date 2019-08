Rallenbüschen Da sprühen die Funken: Seit dem Wochenende und noch bis zum 23. August veranstaltet Schrottkünstler Diedel Klöver aus Rallenbüschen bei sich im Skulpturengarten an der Dangaster Straße 96 das 2. Internationale Skulpturen-Symposium zum Thema „Recycle“. Mit dabei sind Cubas aus Fuerteventura (Spanien) und Bordalo II aus Portugal sowie Gastgeber Diedel Klöver. Einem afrikanischen Künstler, der ebenfalls sein Handwerk zeigen wollte, wurde kein Visum erteilt. „Ich hoffe, dass er im nächsten Jahr dabei sein kann“, so Klöver.

Cubas kommt aus Pájara auf Fuerteventura. Seine Werke haben oftmals mit der Kultur und den alten Gebräuchen Fuerteventuras zu tun. Im Alter von 30 Jahren begann der Künstler, als sein Vater ihm ein kleines Stückchen Land schenkte, und ihm vorschlug, ein kleines Steinhaus zu bauen. Er arbeitete mit Sandstein und fand Gefallen daran. Mittlerweile arbeitet der Künstler auch mit anderen Werkstoffen. So wird er während des Symposiums ein Kunstwerk aus Metall schaffen. In Anlehnung an den Käfer „Pillendreher“ soll ein Mann entstehen, der eine etwa zwei Meter große Kugel rollt. Der Käfer galt im Alten Ägypten als ein Zeichen der Auferstehung. „Cubas will zeigen, dass in der Kugel neues Leben entstehen kann“, erklärt Diedel Klöver.

Der portugiesische Installationskünstler Bordalo II realisiert Kunst aus Plastikmüll in meist haushohen Werken. In Rallenbüschen soll ein großes Tierrelief entstehen, das an der Hauswand der „Linde“ zu sehen sein wird. Bordalo II ist mit seiner Kunst auf der ganzen Welt unterwegs. „Ich bin schon stolz darauf, dass Bordalo II in der zweiten Woche bei uns ist“, sagt Klöver, der zu seinem eigenen Kunstwerk noch nicht viel verraten will. Es soll auf jeden Fall etwas Spannendes aus Edelstahlschrott entstehen.

Zuschauer sind ausdrücklich willkommen. „Nachmittags ab 14 Uhr können Besucher sehr gerne vorbeikommen, uns bei der Arbeit beobachten und mit den Künstlern ins Gespräch kommen“, sagt Diedel Klöver. In der Zeit wird auch das Yard-Café geöffnet sein. Wohnen werden Cubas und Bordalo II im Haus der Familie Klöver gleich nebenan.

Alle Skulpturen werden auf der anschließenden Yard-Art-Ausstellung vom 23. bis 25. August präsentiert. Unterstützt wird das Symposium von der Akademie Dangast und der Barthel-Stiftung sowie von lokalen Sponsoren.